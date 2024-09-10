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П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році

10 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 найкращих автомобілів універсалів для купівлі у 2024 році
Кузов універсал. Фото: telegraph.co.uk
Валентин Бандура - Редактор

У світі, де домінують SUV, все ще доступно багато чудових практичних універсалів. Вони приваблюють здатністю поєднувати кращі риси кросовера з динамічною точністю седана.

Рейтинг склали фахівці британського Autocar.

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1. Skoda Superb

П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році - фото 1
Фото: Skoda

Великий, традиційний автомобіль, який пропонує на вибір бензинові, дизельні та гібридні силові агрегати. Він побудований на тій самій платформі MQB Evo, що й Volkswagen Passat, тому пропонує такий же об’єм багажника — 690 л або 1920 літрів зі складеними задніми сидіннями. Об’єм багажника зменшується до 510 літрів у гібриді. Втім, PHEV Superb здатен проїхати 135 км лише на електриці

2. BMW 5 Series Touring

П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році - фото 2
Фото: topgear.com

Місткість багажника середня — 560 л (у PHEV — 430 л). Проте при складеному задньому сидінні цей об'єм збільшується до 1700 л. Щобільше, пневматична підвіска є стандартною для задньої осі, допомагаючи забезпечити як самовирівнювання для великих навантажень, так і, у поєднанні з додатковими адаптивними амортизаторами, підвищений комфорт.

3. Dacia Jogger

П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році - фото 3
Фото: topgear.com

Це мінівен чи кросовер? Насправді авто має сім місць та дещо підвищений дорожній просвіт, але Dacia Jogger — це дуже гарний універсал. Авто пропонує весь необхідний простір, зокрема справді зручний третій ряд сидінь, за значно менші гроші. 1-літровий бензиновий двигун не є потужним, але завдяки швидкій 6-ступеневій механічній коробці передач він досить добре справляється зі своїми завданнями. Jogger Hybrid пропонує автоматичну трансмісію та забезпечує виняткову економію палива.

4. BMW 3 Series Touring

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Фото: topgear.com

Авто містить багато сильних сторін свого більшого брата 5 серії в компактнішій упаковці. Цей універсал має розкішно оформлений та оброблений інтер’єр, а багажник містить 500 л (410 л у PHEV) із встановленим заднім сидінням.

5. Jaguar XF Sportbrake

П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році - фото 5
Фото: topgear.com

Найпопулярніша модель P300 поєднує 2-літровий бензиновий двигун потужністю 296 к.с. від Jaguar F-Type із повним приводом та є чудовим сімейним автомобілем для будь-яких погодних умов, з кабіною та інформаційно-розважальною системою, гідними оператора преміумкласу.

Раніше ми писали про п'ять доступних Porsche на вторинному ринку. Також публікували рейтинг найкращих вживаних кросоверів, які можна купити у 2024 році.

рейтинг авто BMW автомобіль Jaguar

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