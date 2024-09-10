ТОП-5 найкращих автомобілів універсалів для купівлі у 2024 році

П'ять найкращих авто універсалів, які можна придбати у 2024 році
У світі, де домінують SUV, все ще доступно багато чудових практичних універсалів. Вони приваблюють здатністю поєднувати кращі риси кросовера з динамічною точністю седана.
Рейтинг склали фахівці британського Autocar.
1. Skoda Superb
Великий, традиційний автомобіль, який пропонує на вибір бензинові, дизельні та гібридні силові агрегати. Він побудований на тій самій платформі MQB Evo, що й Volkswagen Passat, тому пропонує такий же об’єм багажника — 690 л або 1920 літрів зі складеними задніми сидіннями. Об’єм багажника зменшується до 510 літрів у гібриді. Втім, PHEV Superb здатен проїхати 135 км лише на електриці
2. BMW 5 Series Touring
Місткість багажника середня — 560 л (у PHEV — 430 л). Проте при складеному задньому сидінні цей об'єм збільшується до 1700 л. Щобільше, пневматична підвіска є стандартною для задньої осі, допомагаючи забезпечити як самовирівнювання для великих навантажень, так і, у поєднанні з додатковими адаптивними амортизаторами, підвищений комфорт.
3. Dacia Jogger
Це мінівен чи кросовер? Насправді авто має сім місць та дещо підвищений дорожній просвіт, але Dacia Jogger — це дуже гарний універсал. Авто пропонує весь необхідний простір, зокрема справді зручний третій ряд сидінь, за значно менші гроші. 1-літровий бензиновий двигун не є потужним, але завдяки швидкій 6-ступеневій механічній коробці передач він досить добре справляється зі своїми завданнями. Jogger Hybrid пропонує автоматичну трансмісію та забезпечує виняткову економію палива.
4. BMW 3 Series Touring
Авто містить багато сильних сторін свого більшого брата 5 серії в компактнішій упаковці. Цей універсал має розкішно оформлений та оброблений інтер’єр, а багажник містить 500 л (410 л у PHEV) із встановленим заднім сидінням.
5. Jaguar XF Sportbrake
Найпопулярніша модель P300 поєднує 2-літровий бензиновий двигун потужністю 296 к.с. від Jaguar F-Type із повним приводом та є чудовим сімейним автомобілем для будь-яких погодних умов, з кабіною та інформаційно-розважальною системою, гідними оператора преміумкласу.
Раніше ми писали про п'ять доступних Porsche на вторинному ринку. Також публікували рейтинг найкращих вживаних кросоверів, які можна купити у 2024 році.
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