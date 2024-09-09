ТОП-5 найдоступніших моделей Porsche на вторинному ринку

Візьміть собі трохи Porsche — п'ять доступних автомобілів німецького виробника
Porsche є одними з найдорожчих та омріяних багатьма автолюбителями брендів. Але є низка дивовижних пропозицій, коли бажана вживана модель може потрапити до рук за відносно розумні гроші.
Рейтинг склали фахівці What Car.
1. Porsche Cayman
Ця модель випускається з 2005 року, й багато хто вважає, що Cayman з усіх боків поступається культовому Porsche 911. Але це не зовсім так. Cayman — чудовий спортивний автомобіль. А завдяки тому, що його двигун розташований прямо за водієм (а не за задніми колесами, як у 911), він насправді краще збалансований.
2. Porsche Boxster
Модель чудова в управлінні, особливо якщо вам подобаються гострі відчуття від їзди з відкритим верхом. Boxster використовуються ті ж шестициліндрові двигуни, що й у Cayman. В авто також реалізоване центральне розташування двигуна.
3. Porsche Macan
Porsche Macan схожий на Audi Q5, але набагато маневровніший. Це кросовер, тому водій отримає високу посадку за кермом, п’ять місць в салоні та пристойного розміру багажник. Отже, модель може працювати як сімейний автомобіль.
4. Porsche 911
Восьме покоління культового автомобіля буде чудовою інвестицією. Захоплива керованість моделі та її висока продуктивність завоювали багатьох шанувальників.
5. Porsche Cayenne
Великий та потужний кросовер. Якщо вас цікавить двигун V8, то можна придбати модель TD V8 S (дизель), Turbo або Turbo S (V8 з турбонаддувом) або гібрид V8 E-Hybrid.
Раніше ми представляли ТОП-3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також публікували рейтинг представницьких електромобілів з найбільшим запасом ходу у 2024 році.
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