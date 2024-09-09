ТОП-5 найдоступніших моделей Porsche на вторинному ринку

Моделі Porsche. Фото: Porsche

Porsche є одними з найдорожчих та омріяних багатьма автолюбителями брендів. Але є низка дивовижних пропозицій, коли бажана вживана модель може потрапити до рук за відносно розумні гроші.

Рейтинг склали фахівці What Car.

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1. Porsche Cayman

Фото: autoexpress.co.uk

Ця модель випускається з 2005 року, й багато хто вважає, що Cayman з усіх боків поступається культовому Porsche 911. Але це не зовсім так. Cayman — чудовий спортивний автомобіль. А завдяки тому, що його двигун розташований прямо за водієм (а не за задніми колесами, як у 911), він насправді краще збалансований.

2. Porsche Boxster

Фото: autoweek.com

Модель чудова в управлінні, особливо якщо вам подобаються гострі відчуття від їзди з відкритим верхом. Boxster використовуються ті ж шестициліндрові двигуни, що й у Cayman. В авто також реалізоване центральне розташування двигуна.

3. Porsche Macan

Фото: autoexpress.co.uk

Porsche Macan схожий на Audi Q5, але набагато маневровніший. Це кросовер, тому водій отримає високу посадку за кермом, п’ять місць в салоні та пристойного розміру багажник. Отже, модель може працювати як сімейний автомобіль.

4. Porsche 911

Фото: newsroom.porsche.com

Восьме покоління культового автомобіля буде чудовою інвестицією. Захоплива керованість моделі та її висока продуктивність завоювали багатьох шанувальників.

5. Porsche Cayenne

Фото: autoexpress.co.uk

Великий та потужний кросовер. Якщо вас цікавить двигун V8, то можна придбати модель TD V8 S (дизель), Turbo або Turbo S (V8 з турбонаддувом) або гібрид V8 E-Hybrid.

Раніше ми представляли ТОП-3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також публікували рейтинг представницьких електромобілів з найбільшим запасом ходу у 2024 році.