ТОП-5 представницьких електромобілів з найбільшим запасом ходу у 2024 році

Рейтинг представницьких електромобілів з найбільшим запасом ходу у 2024 році
Майбутні власники електромобілів завжди найбільше хвилюються про запас ходу машини. В переліку зібрані представницькі авто, які без проблем подолають понад 650 км на одному заряді батареї.
Рейтинг склали фахівці What Car.
1. Mercedes EQS
Версія EQS 450+ AMG Line Premium / Запас ходу 774 км.
Характерна форма вишуканого автомобіля Mercedes EQS створена, щоб ковзати в повітрі з якомога меншим опором. Але його розкішний інтер’єр псується через дещо незручне заднє сидіння.
2. Volkswagen ID 7
Версія Pro S Match / Запас ходу 701 км.
ID 7 є флагманським електромобілем Volkswagen, який конкурує з BMW i4 та Tesla Model 3. Він дорожчий за них, але має вже у стандартній комплектації тризонний кондиціонер, проєкційний дисплей, підігрів передніх сидінь з функцією масажу та підігрів керма.
3. Mercedes EQE
Версія EQE 350+ Sport Edition / Запас ходу 690 км.
Це досконалий електромобіль, який може пробігти багато кілометрів без підзарядок. Однак його задні сидіння також не дуже зручні, тому що змушують пасажирів підіймати коліна.
4. Peugeot e-3008
Версія Electric 230 / Запас ходу 679 км.
Попри запас ходу та продуманий інтер’єр, e-3008 не такий гарний, як Renault Scenic e-tech electric, коли йдеться про комфорт та практичність. До того ж авто досить дороге, особливо з більшою батареєю.
5. Porsche Taycan
Версія Taycan Performance Battery Plus / Запас ходу 677 км.
Раніше Porsche Taycan купували заради потужності, а не запасу ходу. Однак тепер можна придбати автомобіль з додатковим акумулятором Performance Battery Plus.
Раніше ми писали, що в Китаї представили новий Xiaomi SU7 Ultra з двигуном V8 потужністю 1548 к.с. Також повідомлялося, що BMW працює над своїм першим електричним седаном на 1341 к.с.
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