ТОП-5 представницьких електромобілів з найбільшим запасом ходу у 2024 році

Електромобілі. Фото: motortrend.com

Майбутні власники електромобілів завжди найбільше хвилюються про запас ходу машини. В переліку зібрані представницькі авто, які без проблем подолають понад 650 км на одному заряді батареї.

Рейтинг склали фахівці What Car.

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1. Mercedes EQS

Фото: shop.mercedes-benz.co.uk

Версія EQS 450+ AMG Line Premium / Запас ходу 774 км.

Характерна форма вишуканого автомобіля Mercedes EQS створена, щоб ковзати в повітрі з якомога меншим опором. Але його розкішний інтер’єр псується через дещо незручне заднє сидіння.

2. Volkswagen ID 7

Фото: leasing.com

Версія Pro S Match / Запас ходу 701 км.

ID 7 є флагманським електромобілем Volkswagen, який конкурує з BMW i4 та Tesla Model 3. Він дорожчий за них, але має вже у стандартній комплектації тризонний кондиціонер, проєкційний дисплей, підігрів передніх сидінь з функцією масажу та підігрів керма.

3. Mercedes EQE

Фото: carwow.co.uk

Версія EQE 350+ Sport Edition / Запас ходу 690 км.

Це досконалий електромобіль, який може пробігти багато кілометрів без підзарядок. Однак його задні сидіння також не дуже зручні, тому що змушують пасажирів підіймати коліна.

4. Peugeot e-3008

Фото: drivingelectric.com

Версія Electric 230 / Запас ходу 679 км.

Попри запас ходу та продуманий інтер’єр, e-3008 не такий гарний, як Renault Scenic e-tech electric, коли йдеться про комфорт та практичність. До того ж авто досить дороге, особливо з більшою батареєю.

5. Porsche Taycan

Фото: caranddriver.com

Версія Taycan Performance Battery Plus / Запас ходу 677 км.

Раніше Porsche Taycan купували заради потужності, а не запасу ходу. Однак тепер можна придбати автомобіль з додатковим акумулятором Performance Battery Plus.

Раніше ми писали, що в Китаї представили новий Xiaomi SU7 Ultra з двигуном V8 потужністю 1548 к.с. Також повідомлялося, що BMW працює над своїм першим електричним седаном на 1341 к.с.