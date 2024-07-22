Сюрприз від Xiaomi — представлено спорткар SU7 Ultra потужністю 1548 к.с.

Xiaomi SU7 Ultra. Фото: Xiaomi

Xiaomi Auto несподівано представила вуглецевий прототип спорткара SU7 Ultra під час щорічної промови засновника компанії Лея Цзюня. Це перший автомобіль, оснащений нещодавно анонсованим двигуном HyperEngine V8.

Про це повідомив Car News China.

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Характеристики спорткара

SU7 Ultra оснащений моторами власної розробки Xiaomi, зокрема двома двигунами V8 та одним V6, що забезпечують максимальну потужність 1548 к.с. Це вище за показник топового спорткара Bugatti Chiron — 1479 к.с.

Також Xiaomi SU7 Ultra отримав акумулятор Qilin 2.0 CATL на 1330 кВт. Автомобіль можна буде повністю зарядити менш як за 12 хвилин.

Спорткар має високоефективні гальмівні супорти AP Racing та перегонові гальмівні колодки, які здатні витримувати робочу температуру понад 800 °C. Крім того, SU7 Ultra використовує реверс двигуна для рекуперації енергії гальмування.

Автомобіль може розганятися від 0 до 100 км/год за 1,97 с, від 0 до 200 км/год за 5,97 с. Максимальна швидкість машини становить 350 км/год.

Фото: Xiaomi

Дизайн і габарити

Дизайн Xiaomi SU7 Ultra помітно відрізняється від стандартного SU7 — має масивне заднє крило з вуглецевого волокна, яке створює до 2145 кг притискної сили. Іншу частину автомобіля також було модифіковано для більш аеродинамічної структури.

Габарити машини — 5 260 / 2 064 / 1 406 мм, колісна база — 3 000 мм. SU7 Ultra помітно ширший і довший, ніж стандартний SU7, завдяки своєму продуктивному обвісу, але має таку саму колісну базу. Вага спорткара трохи менш як 1900 кг.

Раніше повідомлялося, що новенький Xiaomi SU7 зупинився назавжди лише після 39 км пробігу. Також Xiaomi вироблятиме один електрокар SU7 лише 76 секунд.