Як Xiaomi вироблятиме один електромобіль SU7 хвилину з копійками

Xiaomi SU7. Фото: team-bhp.com

Кожні 76 секунд з конвеєра сходитиме один електромобіль Xiaomi SU7. Компанія досягне такої швидкості виробництва завдяки новим технологічним процесам.

Про це написали Car News China.

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Як Xiaomi заощаджує час

Виробничий процес Xiaomi був самостійно розроблений спільно з компанією Haitian. Наприклад, головна машина займає площу розміром приблизно з два баскетбольні майданчики, позначена назвою Xiaomi Super Die Casting 9100t (цифри означають силу затиску).

Машина створює задню частину підлоги Xiaomi SU7 і скорочує виробництво з 72 елементів, які вимагають штампування та зварювання, до однієї литої під тиском деталі.

Для виробництва це означає на 840 менше зварювальних точок та 45% скорочення часу виробництва. При цьому компонент виходить на 17% легший. А шум від дороги в авто зменшується на 2 дБ.

Окрім того, очікуваний термін служби інтегрованої панелі підлоги збільшується до понад 2 млн км пробігу. Що вдесятеро перевищує терміни такої ж деталі, виготовленої традиційним методом.

Система Xiaomi

Xiaomi розробила групову систему машин для лиття під тиском, що складається з 60 пристроїв та 433 процесів. Дослідження та розробки команди Xiaomi призвели до 11 патентних інновацій у дизайні та вдосконалення технології лиття під тиском.

Підприємство має високий ступінь автоматизації, й коли воно вийде на повну потужність, то зможе виробляти 40 автомобілів на годину або по одному кожні 76 секунд. На заводі працює понад 700 роботів та 181 автономний мобільний робот (AMR), які доставляють штамповані деталі.

Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.