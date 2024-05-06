Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Xiaomi вироблятиме один електрокар SU7 лише 76 секунд — подробиці arrow

Xiaomi вироблятиме один електрокар SU7 лише 76 секунд — подробиці

6 травня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як Xiaomi вироблятиме один електромобіль SU7 хвилину з копійками
Xiaomi SU7. Фото: team-bhp.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Кожні 76 секунд з конвеєра сходитиме один електромобіль Xiaomi SU7. Компанія досягне такої швидкості виробництва завдяки новим технологічним процесам.

Про це написали Car News China.

Читайте також:

Як Xiaomi заощаджує час

Виробничий процес Xiaomi був самостійно розроблений спільно з компанією Haitian. Наприклад, головна машина займає площу розміром приблизно з два баскетбольні майданчики, позначена назвою Xiaomi Super Die Casting 9100t (цифри означають силу затиску).

Машина створює задню частину підлоги Xiaomi SU7 і скорочує виробництво з 72 елементів, які вимагають штампування та зварювання, до однієї литої під тиском деталі.

Для виробництва це означає на 840 менше зварювальних точок та 45% скорочення часу виробництва. При цьому компонент виходить на 17% легший. А шум від дороги в авто зменшується на 2 дБ.

Окрім того, очікуваний термін служби інтегрованої панелі підлоги збільшується до понад 2 млн км пробігу. Що вдесятеро перевищує терміни такої ж деталі, виготовленої традиційним методом.

 

Система Xiaomi

Xiaomi розробила групову систему машин для лиття під тиском, що складається з 60 пристроїв та 433 процесів. Дослідження та розробки команди Xiaomi призвели до 11 патентних інновацій у дизайні та вдосконалення технології лиття під тиском.

Підприємство має високий ступінь автоматизації, й коли воно вийде на повну потужність, то зможе виробляти 40 автомобілів на годину або по одному кожні 76 секунд. На заводі працює понад 700 роботів та 181 автономний мобільний робот (AMR), які доставляють штамповані деталі.

Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.

Китай
авто
електрокари
Xiaomi
виробництво
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень