Електромобілі Xiaomi вийшли з цінами нижчими, ніж в основних конкурентів

Xiaomi вступила у цінову війну Фото: Xiaomi

Загострюється цінова війна на ринку електромобілів в Китаї, позаяк ціни на Xiaomi SU7 виявилися меншими, ніж очікувалося. Навіть генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь компанії визнав, що компанія почала продавати свої авто у збиток.

Про це повідомив Cars Coops.

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Середньорозмірний електричний седан Xiaomi SU7 виходить на ринок з ціною на 4000 доларів менше, ніж Tesla Model 3. При цьому SU7 може похвалитися мінімальним запасом ходу в 700 км, що перевищує показник Tesla в Китаї — 606 км. А гендиректор компанії оголосив, що їхній седан випередив Model 3 у 90% тестів.

SU7 довжиною 4997 мм, шириною 1963 мм, висотою 1455 мм з колісною базою 3000 мм буде представлений у трьох варіантах, названих подібно до смартфонів.

Базова модель

Модель початкового рівня за ціною 29 900 доларів є стандартною версією RWD. Має архітектуру з напругою 400 В, батарею 73,6 кВт-год, електродвигун 295 к.с. (220 кВт) й 400 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 700 км, а зарядити його можна лише за 15 хвилин до 350 км.





Фото: Xiaomi

Модель Pro

SU7 Pro оснащений 400-вольтовою архітектурою, але з більшою батареєю 94,3 кВт-год. Він має той самий 295-сильний двигун заднього приводу. Але його запас ходу становить 830 км, а ціна починається від 34 000 доларів.

Модель Max

SU7 Max з архітектурою на 800 В і батареєю 101 кВт-год у парі з двома електродвигунами, що генерують 663 к.с. (495 кВт) і 838 Нм крутного моменту. Ця модель розганяється до 100 км/год лише за 2,78 с, досягаючи максимальної швидкості 265 км/год. Запас ходу становить 800 км, а ціна починається від 41 500 доларів.

Фото: Xiaomi

Раніше Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів. Також Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini.