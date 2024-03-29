Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Xiaomi здивувала цінами — уточнена вартість усіх нових електрокарів компанії arrow

Xiaomi здивувала цінами — уточнена вартість усіх нових електрокарів компанії

29 березня 2024 14:34
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Електромобілі Xiaomi вийшли з цінами нижчими, ніж в основних конкурентів
Xiaomi вступила у цінову війну Фото: Xiaomi
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Загострюється цінова війна на ринку електромобілів в Китаї, позаяк ціни на Xiaomi SU7 виявилися меншими, ніж очікувалося. Навіть генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь компанії визнав, що компанія почала продавати свої авто у збиток.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Середньорозмірний електричний седан Xiaomi SU7 виходить на ринок з ціною на 4000 доларів менше, ніж Tesla Model 3. При цьому SU7 може похвалитися мінімальним запасом ходу в 700 км, що перевищує показник Tesla в Китаї — 606 км. А гендиректор компанії оголосив, що їхній седан випередив Model 3 у 90% тестів.

SU7 довжиною 4997 мм, шириною 1963 мм, висотою 1455 мм з колісною базою 3000 мм буде представлений у трьох варіантах, названих подібно до смартфонів.

Базова модель

Модель початкового рівня за ціною 29 900 доларів є стандартною версією RWD. Має архітектуру з напругою 400 В, батарею 73,6 кВт-год, електродвигун 295 к.с. (220 кВт) й 400 Нм крутного моменту. Запас ходу становить 700 км, а зарядити його можна лише за 15 хвилин до 350 км.


Xiaomi здивувала цінами — уточнена вартість всіх нових електрокарів компанії - фото 1

Xiaomi здивувала цінами — уточнена вартість всіх нових електрокарів компанії - фото 2
Фото: Xiaomi

Модель Pro

SU7 Pro оснащений 400-вольтовою архітектурою, але з більшою батареєю 94,3 кВт-год. Він має той самий 295-сильний двигун заднього приводу. Але його запас ходу становить 830 км, а ціна починається від 34 000 доларів.

Модель Max

SU7 Max з архітектурою на 800 В і батареєю 101 кВт-год у парі з двома електродвигунами, що генерують 663 к.с. (495 кВт) і 838 Нм крутного моменту. Ця модель розганяється до 100 км/год лише за 2,78 с, досягаючи максимальної швидкості 265 км/год. Запас ходу  становить 800 км, а ціна починається від 41 500 доларів.

 

Xiaomi здивувала цінами — уточнена вартість всіх нових електрокарів компанії - фото 3
Фото: Xiaomi

Раніше Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів. Також Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini.

Китай
Tesla
електрокари
Xiaomi
ціни
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

28 березня 2024

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ