Xiaomi SU7: представлено електрокар з вражаючими характеристиками та потужність 664 к.с.

Xiaomi доводить, що може створювати не лише смартфони. Фото: Xiaomi

Перший електромобіль китайського виробника смартфонів та побутової техніки має вражаючі технічні характеристики та потужність до 664 к.с. Отже, Xiaomi SU7 втручається у суперечку між Tesla Model S та Porsche Taycan.

Про це повідомив Cars Coops.

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Характеристики Xiaomi SU7

Довжина 4997 мм та колісна база 3000 мм робить авто трохи більшим за обох своїх ключових конкурентів.

Капот у стилі McLaren має коефіцієнт аеродинамічного опору лише 0,195.

Архітектура Modena сумісна як з 400 В, так й з 800 В електромережами.

Має кілька конфігурацій приводів та двигунів.

Фото: Xiaomi

Базові авто V6

Задній привід.

Оснащені одним двигуном (295 к.с.), що дозволяє розігнатися до 100 км/год за 5,28 секунди.

Модель обмежена 400 В електромережею, тому заряджається не так швидко, але пропонує запас ходу 668 км від акумулятора місткістю 73,6 кВт-год.

Топові авто V8

Повний привід.

Двомоторні моделі, які генерують 664 к.с., розганяються з нуля до 100 км/год за 2,78 секунди й досягають швидкості 265 км/год, що перевищує показник Taycan.

Запас ходу 800 км від акумуляторів місткістю 101 кВт-год, що більше, ніж у Model S.

Швидкісна 800-вольтова технологія зарядки означає, що можна збільшити запас ходу на 220 км за 5 хвилин або на 390 км за 10 хвилин, якщо під'єднатися до станції з відповідною швидкістю.

Інформаційно-розважальна система управляється 16,1-дюймовим центральним сенсорним екраном, працює на базі HyperOS, що інтегрується зі смартфонами Xiaomi. Фото: Xiaomi

Xiaomi пропонує автономне водіння на шосе та автоматичне паркування, а після проведення випробувань у 2024 році елементи автопілота можуть бути розширені до міських вулиць.

Ціна та доступність

Xiaomi досі не розкрила вартість свого електромобіля. Гендиректор компанії Лей Цзюнь лише зазначив, що машина не буде дешевою. Також поки що невідомо, які країни за межами Китаю отримають SU7.

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