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Конкурент Tesla и Porsche — Xiaomi представил свой первый электрокар SU7

29 декабря 2023 12:27
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Xiaomi SU7: представлен электрокар с впечатляющими характеристиками и мощностью 664 л.с.
Xiaomi доказывает, что может создавать не только смартфоны. Фото: Xiaomi
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Первый электромобиль китайского производителя смартфонов и бытовой техники обладает впечатляющими техническими характеристиками и мощностью до 664 л.с. Таким образом, Xiaomi SU7 вмешивается в спор между Tesla Model S и Porsche Taycan.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Характеристики Xiaomi SU7

  • Длина 4997 мм и колесная база 3000 мм делает авто немного больше обоих своих ключевых конкурентов.
  • Капот в стиле McLaren имеет коэффициент аэродинамического сопротивления лишь 0,195.
  • Архитектура Modena совместима как с 400 В, так и с 800 В электросетями.
  • Имеет несколько конфигураций приводов и двигателей.
Фото: Xiaomi

Базовые авто V6

  • Задний привод.
  • Оснащены одним двигателем (295 л.с.), позволяющим разогнаться до 100 км/ч за 5,28 секунды.
  • Модель ограничена 400 В электросетью, поэтому заряжается не так быстро, но предлагает запас хода 668 км от аккумулятора емкостью 73,6 кВт-ч.

Топовые авто V8

  • Полный повод.
  • Двухмоторные модели, генерирующие 664 л.с., разгоняются с нуля до 100 км/ч за 2,78 секунды и достигают скорости 265 км/ч, что превышает показатель Taycan.
  • Запас хода 800 км от аккумуляторов емкостью 101 кВт-ч, что больше, чем у Model S.
  • Скоростная 800-вольтовая технология зарядки означает, что можно увеличить запас хода на 220 км за 5 минут или на 390 км за 10 минут, если подключиться к станции с соответствующей скоростью.
Информационно-развлекательная система управляется 16,1-дюймовым центральным сенсорным экраном, работает на базе HyperOS, интегрирующейся со смартфонами Xiaomi. Фото: Xiaomi

Xiaomi предлагает автономное вождение на шоссе и автоматическую парковку, а после проведения испытаний в 2024 году элементы автопилота могут быть расширены до городских улиц.

Цена и доступность

Xiaomi до сих пор не раскрыла стоимость своего электромобиля. Гендиректор компании Лей Цзюнь лишь указал, что машина не будет дешевой. Также пока неизвестно, какие страны за пределами Китая получат SU7.

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