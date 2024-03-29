Электромобили Xiaomi вышли с ценами ниже, чем у основных конкурентов

Xiaomi вступила в ценовую войну Фото: Xiaomi

Обостряется ценовая война на рынке электромобилей в Китае, так как цены на Xiaomi SU7 оказались меньше, чем ожидалось. Даже генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь признал, что компания начала продавать свои авто в убыток.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Среднеразмерный электрический седан Xiaomi SU7 выходит на рынок с ценой на 4000 долларов меньше, чем Tesla Model 3. При этом SU7 может похвастаться минимальным запасом хода в 700 км, что превышает показатель Tesla в Китае — 606 км. А гендиректор компании объявил, что их автомобиль опередил Model 3 в 90% тестов.

SU7 длиной 4997 мм, шириной 1963 мм, высотой 1455 мм с колесной базой 3000 мм будет представлен в трех вариантах, названных подобно смартфонам.

Базовая модель

Модель начального уровня по цене 29 900 долларов является стандартной версией RWD. Имеет архитектуру с напряжением 400 В, батарею 73,6 кВт-ч, электродвигатель 295 л.с. (220 кВт) и 400 Нм крутящего момента. Запас хода составляет 700 км, а зарядить его можно всего за 15 минут до 350 км.





Фото: Xiaomi

Модель Pro

SU7 Pro оснащен 400-вольтовой архитектурой, но с большей батареей 94,3 кВт-ч. Он имеет тот же 295-сильный двигатель заднего привода. Но его запас хода составляет 830 км, а цена начинается от 34 000 долларов.

Модель Max

SU7 Max с архитектурой на 800 В и батареей 101 кВт-ч в паре с двумя электродвигателями, генерирующими 663 л.с. (495 кВт) и 838 Нм крутящего момента. Эта модель разгоняется до 100 км/ч всего за 2,78 с, достигая максимальной скорости 265 км/ч. Запас хода составляет 800 км, а цена начинается от 41 500 долларов.

Фото: Xiaomi

Ранее Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов. Также Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini.