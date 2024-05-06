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Xiaomi будет производить один электрокар SU7 всего 76 секунд — подробности

6 мая 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как Xiaomi будет производить один электромобиль SU7 за минуту с копейками
Xiaomi SU7. Фото: team-bhp.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Каждые 76 секунд с конвейера будет сходить один электромобиль Xiaomi SU7. Компания достигнет такой скорости производства благодаря новым технологическим процессам.

Об этом написали Car News China.

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Производственный процесс Xiaomi был самостоятельно разработан совместно с компанией Haitian. Например, главная машина занимает площадь размером примерно в две баскетбольных площадки, обозначенная названием Xiaomi Super Die Casting 9100t (цифры означают силу зажима).

Машина создает заднюю часть пола Xiaomi SU7 и сокращает производство из 72 элементов, требующих штамповки и сварки, до одной литой под давлением детали.

Для производства это означает на 840 меньше сварочных точек и на 45% сокращение времени производства. При этом компонент выходит на 17% легче. А шум от дороги в авто уменьшается на 2 дБ.

Кроме того, ожидаемый срок службы встроенной панели пола увеличивается до более чем 2 млн км пробега. Что в десять раз превышает сроки такой же детали, изготовленной традиционным методом.

 

Система Xiaomi

Xiaomi разработала групповую систему машин для литья под давлением, состоящую из 60 устройств и 433 процессов. Исследования и разработки команды Xiaomi привели к 11 патентным инновациям в дизайне и совершенствовании технологии литья под давлением.

Предприятие имеет высокую степень автоматизации, и когда оно выйдет на полную мощность, то сможет производить 40 автомобилей в час или по одному каждые 76 секунд. На заводе работает более 700 роботов и 181 автономный мобильный робот (AMR), доставляющий штампованные детали.

Ранее мы писали о неудачном дебюте электрокара Xiaomi SU7. Также сообщалось, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов.

Китай
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электрокары
Xiaomi
производство
електромобиль

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