Как Xiaomi будет производить один электромобиль SU7 за минуту с копейками

Xiaomi будет производить один электрокар SU7 всего 76 секунд — подробности
Каждые 76 секунд с конвейера будет сходить один электромобиль Xiaomi SU7. Компания достигнет такой скорости производства благодаря новым технологическим процессам.
Об этом написали Car News China.
Как Xiaomi экономит время
Производственный процесс Xiaomi был самостоятельно разработан совместно с компанией Haitian. Например, главная машина занимает площадь размером примерно в две баскетбольных площадки, обозначенная названием Xiaomi Super Die Casting 9100t (цифры означают силу зажима).
Машина создает заднюю часть пола Xiaomi SU7 и сокращает производство из 72 элементов, требующих штамповки и сварки, до одной литой под давлением детали.
Для производства это означает на 840 меньше сварочных точек и на 45% сокращение времени производства. При этом компонент выходит на 17% легче. А шум от дороги в авто уменьшается на 2 дБ.
Кроме того, ожидаемый срок службы встроенной панели пола увеличивается до более чем 2 млн км пробега. Что в десять раз превышает сроки такой же детали, изготовленной традиционным методом.
Система Xiaomi
Xiaomi разработала групповую систему машин для литья под давлением, состоящую из 60 устройств и 433 процессов. Исследования и разработки команды Xiaomi привели к 11 патентным инновациям в дизайне и совершенствовании технологии литья под давлением.
Предприятие имеет высокую степень автоматизации, и когда оно выйдет на полную мощность, то сможет производить 40 автомобилей в час или по одному каждые 76 секунд. На заводе работает более 700 роботов и 181 автономный мобильный робот (AMR), доставляющий штампованные детали.
Ранее мы писали о неудачном дебюте электрокара Xiaomi SU7. Также сообщалось, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов.
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