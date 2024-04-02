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Омраченный дебют электрокара Xiaomi SU7 — водители уже разбили первые образцы авто

2 апреля 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Электрокар Xiaomi SU7 стал жертвой успешного дебюта — аварии и перегруз заказами
Тестовый образец Xiaomi SU7 попал в ДТП. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Компания Xiaomi получила 50 тыс. заказов на свой первый электромобиль SU7 в течение 27 минут после запуска продаж, плюс еще 88 898 заказов в течение первых 24 часов. Бесспорный успех превратился в проблему из-за неспособности быстро удовлетворить ажиотажный спрос.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Длинная очередь

Когда неделю назад Xiaomi выпустила свой первый электромобиль SU7, он вызвал огромный интерес у китайских покупателей.

Ведь седан по меньшим ценам (базовая модель от 29 900 долларов) предлагает технологии и производительность, конкурирующие с лучшими авто Tesla и Porsche.

Большой объем заказов привел к тому, что потребителям придется долго ждать, чтобы физически получить свой автомобиль. Тем, кто заказал SU7 Pro — от 18 до 21 недели, а пользователям топовой модели SU7 Max — 30 недель.

При этом покупатели, которые хотят отменить свой заказ из-за долгого ожидания, жалуются, что они не могут получить обратно свои депозиты. Xiaomi пообещала, что предоплата в размере 5000 юаней (около 690 долларов) будет возвращена в течение семи дней. Впрочем, некоторые клиенты утверждают, что эти термины не выполняются.

 

Репутация аварийного авто

Неприятная ситуация получилась с водителями-тестировщиками Xiaomi SU7. В китайских социальных сетях стали появляться фотографии и видео, на которых водители теряют контроль над демонстрационными автомобилями.

Самая мощная версия электромобиля предлагает 663 л.с. и мгновенный электрический крутящий момент. Пожалуй, не стоит удивляться тому, что некоторые люди, участвующие в тест-драйве, были не готовы к его скорости разгона.

 

Ранее Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов. Также Xiaomi выпустила смартфон с 24 ГБ оперативной памяти в партнерстве с Lamborghini.

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