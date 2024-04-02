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Затьмарений дебют електрокара Xiaomi SU7 — водії вже розбили перші зразки авто

2 квітня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Електрокар Xiaomi SU7 став жертвою успішного дебюту—аварії та перевантаж замовленнями
Тестовий зразок Xiaomi SU7 потрапив в ДТП. Фото: carscoops.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Компанія Xiaomi отримала 50 тис. замовлень на свій перший електромобіль SU7 протягом 27 хвилин після запуску продажів, плюс ще 88 898 замовлень протягом перших 24 годин. Беззаперечний успіх перетворився на проблему через нездатність швидко задовольнити ажіотажний попит.

Про це повідомив Cars Coops.

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Довга черга

Коли тиждень тому Xiaomi випустила свій перший електромобіль SU7, він викликав величезний інтерес у китайських покупців.

Адже седан за меншу ціну (базова модель від 29 900 доларів) пропонує технології та продуктивність, що конкурують з найкращими авто Tesla та Porsche.

Величезний обсяг замовлень призвів до того, що споживачам доведеться довго чекати, щоб фізично отримати свій автомобіль. Тим, хто замовив SU7 Pro — від 18 до 21 тижня, а користувачам топової моделі SU7 Max — 30 тижнів.

При цьому покупці, які хочуть скасувати своє замовлення через довге очікування, скаржаться на те, що вони не можуть отримати назад свої депозити. Xiaomi пообіцяла, що передоплата у розмірі 5 000 юанів (близько 690 доларів) буде повернута протягом семи днів. Втім, деякі клієнти стверджують, що ці терміни не виконуються.

 

Репутація аварійного авто

Неприємна ситуація вийшла з водіями-тестувальниками Xiaomi SU7. В китайських соціальних мережах почали з'являтися фотографії та відео, на яких водії втрачають контроль над демонстраційними автомобілями.

Найпотужніша версія електромобіля пропонує 663 к.с. і миттєвий електричний крутний момент. Мабуть, не варто дивуватися, що деякі люди, які беруть участь у тест-драйві, були не готові до його швидкості розгону.

 

Раніше Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів. Також Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini.

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