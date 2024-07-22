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В Китае представили новый Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л.с.

22 июля 2024 17:50
Валентин Бандура - Редактор
Сюрприз от Xiaomi — представлен спорткар SU7 Ultra мощностью 1548 л.с.
Xiaomi SU7 Ultra. Фото: Xiaomi
Валентин Бандура - Редактор

Xiaomi Auto неожиданно представила углеродный прототип спорткара SU7 Ultra во время ежегодной речи основателя компании Лея Цзюня. Это первый автомобиль, оснащенный недавно анонсированным двигателем HyperEngine V8.

Об этом сообщил Car News China.

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Характеристики спорткара

SU7 Ultra оснащен моторами собственной разработки Xiaomi, в том числе двумя двигателями V8 и одним V6, обеспечивающим максимальную мощность 1 548 л.с. Это выше показателя топового спорткара Bugatti Chiron — 1 479 л.с.

Также Xiaomi SU7 Ultra получил аккумулятор Qilin 2.0 CATL на 1330 кВт. Автомобиль можно будет полностью зарядить менее чем за 12 минут.

Спорткар имеет высокоэффективные тормозные суппорты AP Racing и тормозные гоночные колодки, которые способны выдерживать рабочую температуру свыше 800 °C. Кроме того, SU7 Ultra использует реверс двигателя для рекуперации энергии торможения.

Автомобиль может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,97 с, от 0 до 200 км/час за 5,97 с. Максимальная скорость машины составляет 350 км/ч.

 

В Китае представили новый Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л. - фото 1
Фото: Xiaomi

Дизайн и габариты

Дизайн Xiaomi SU7 Ultra заметно отличается от стандартного SU7 — имеет массивное заднее крыло из углеродного волокна, создающее до 2145 кг прижимной силы. Другая часть автомобиля также была модифицирована для более аэродинамической структуры.

Габариты машины — 5 260/2 064/1 406 мм, колесная база — 3 000 мм. SU7 Ultra заметно шире и длиннее, чем стандартный SU7, благодаря своему производительному обвесу, но имеет такую же колесную базу. Вес спорткара чуть менее 1 900 кг.

 

Ранее сообщалось, что новенький Xiaomi SU7 остановился навсегда только после 39 км. Также Xiaomi будет производить один электрокар SU7 всего 76 секунд.

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