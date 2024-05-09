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Xiaomi SU7 остановился навсегда уже после 39 км пробега — что случилось

9 мая 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Новенький Xiaomi SU7 смог проехать всего 39 км — почему он не подлежит ремонту
Xiaomi SU7. Фото: xiaomiui.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

После выпуска электрического седана Xiaomi SU7 историй об авариях с участием автомобиля хватало. Однако последний инцидент самый странный — электрокар сломался без возможности ремонта, не успев далеко отъехать от точки выдачи новых авто.

Об этом сообщил Car News China.

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Пока многие детали истории до конца неясны. Известно, что Вэнь, владелец автомобиля, был одним из первых покупателей Xiaomi SU7. Он ждал автомобиль больше месяца и получил электрокар из центра доставки Xiaomi в начале мая.

Владелец опубликовал 6 мая в соцсетях видео, в котором говорится, что Xiaomi SU7 сломался во время движения на большой скорости через 39 км после выезда из магазина. Вэнь сказал, что эту машину пришлось отбуксировать обратно в центр доставки.

 

На видео видно, как внутри информационно-развлекательного блока отображается: "Пожалуйста, безопасно остановитесь и свяжитесь с сервисным центром онлайн". Затем сообщение изменилось на: "Система привода неисправна и не может переключиться".

7 мая центр доставки подтвердил, что они получили жалобу Вэня и не смогли понять, в чем состоит проблема. Пока автомобиль нельзя отремонтировать. Его нужно отправить на завод для анализа, чтобы выяснить, почему произошел инцидент.

Владелец отказывался от возмещения

Удивительно, что после этого инцидента Вэнь фактически попросил новую машину, а не возмещение за нее. Но потому, что автомобили в производстве уже имеют определенных владельцев, это невозможно. Сообщается, что служба поддержки клиентов Xiaomi ведет переговоры о возмещении вместе с компенсацией за понесенные автовладельцем расходы.

Ранее мы писали, что Xiaomi будет производить один электрокар SU7 всего 76 секунд. Также Xiaomi до конца года выпустит электрический кроссовер — убийцу Tesla Model Y.

Китай
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Xiaomi
проблемы
електромобиль

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