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Xiaomi SU7 зупинився назавжди лише після 39 км пробігу — що трапилася

9 травня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Новенький Xiaomi SU7 зміг проїхати лише 39 км — чому він не підлягає ремонту
Xiaomi SU7. Фото: xiaomiui.net
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Після випуску електричного седана Xiaomi SU7 історій про аварії за участю автомобіля не бракувало. Однак останній інцидент найдивніший — електрокар зламався без можливості ремонту, не встигнувши далеко від'їхати від точки видачі нових авто.

Про це повідомив Car News China.

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Наразі багато деталей історії до кінця незрозумілі. Відомо, що Вень, власник автомобіля, був одним з перших покупців Xiaomi SU7. Він чекав на автомобіль понад місяць, та отримав електрокар з центру доставки Xiaomi на початку травня.

Власник опублікував 6 травня в соцмережах відео, в якому говориться, що його Xiaomi SU7 зламався під час руху на великій швидкості через 39 км після виїзду з магазину. Вень сказав, що цю машину довелося відбуксирувати назад до центру доставки.

 

На відео видно, як всередині інформаційно-розважального блоку відображається: "Будь ласка, безпечно зупиніться та зв’яжіться з онлайн сервісним центром". Потім повідомлення змінилося на: "Система приводу несправна й не може перемкнутися".

7 травня центр доставки підтвердив, що вони отримали скаргу Веня та не змогли зрозуміти, в чому полягає проблема. Наразі автомобіль не можна відремонтувати. Його потрібно відправити на завод для аналізу, щоб з’ясувати, чому стався інцидент.

Власник відмовлявся від відшкодування

Дивно, що після цього інциденту Вен фактично попросив нову машину, а не відшкодування за неї. Але через те, що автомобілі у виробництві вже мають визначених власників, це неможливо. Повідомляється, що служба підтримки клієнтів Xiaomi веде переговори про відшкодування разом із компенсацією за понесені автовласником витрати.

Раніше ми писали, що Xiaomi вироблятиме один електрокар SU7 лише 76 секунд. Також Xiaomi до кінця року випустить електричний кросовер — вбивцю Tesla Model Y.

Китай
електрокари
Xiaomi
проблеми
електромобіль

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