Конкуруватиме з Tesla Model Y та Porsche Cayenne — Xiaomi випустить електрокросовер

Рендер Xiaomi SUV. Фото: 类星频道

Xiaomi представить новий електромобіль в останньому кварталі 2024 року. За даними джерел, це буде середньорозмірний позашляховик з повністю електричною силовою установкою та опцією електричного автомобіля з розширеним діапазоном ходу (EREV)

Про це написав CNC.

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Що таке EREV

Концепція, яку популяризує в Китаї компанія Li Auto. EREV означає, що електромобіль оснащений невеликим двигуном внутрішнього згоряння, не пов'язаним з колесами, але який може заряджати батарею або підтримувати роботу електродвигуна.

Li Auto продає лише кросовери EREV. Ця стратегія спрацювала, позаяк торік Li Auto зросла до майже 400 тис. проданих автомобілів у Китаї, й планує збільшити показник цього року до 800 тис. одиниць.

Фанатський рендер кросовера Xiaomi. Фото: carnewschina.com

Конкуренти Xiaomi

Новий позашляховик Xiaomi конкуруватиме з Tesla Model Y та своїм еталоном — Porsche Cayenne. Але головним суперником в Китаї буде Li Auto — чинний король продажів серед розкішних кросоверів Піднебесної.

Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.