Конкуруватиме з Tesla Model Y та Porsche Cayenne — Xiaomi випустить електрокросовер

Xiaomi до кінця року випустить електричний кросовер — вбивцю Tesla Model Y
Xiaomi представить новий електромобіль в останньому кварталі 2024 року. За даними джерел, це буде середньорозмірний позашляховик з повністю електричною силовою установкою та опцією електричного автомобіля з розширеним діапазоном ходу (EREV)
Про це написав CNC.
Що таке EREV
Концепція, яку популяризує в Китаї компанія Li Auto. EREV означає, що електромобіль оснащений невеликим двигуном внутрішнього згоряння, не пов'язаним з колесами, але який може заряджати батарею або підтримувати роботу електродвигуна.
Li Auto продає лише кросовери EREV. Ця стратегія спрацювала, позаяк торік Li Auto зросла до майже 400 тис. проданих автомобілів у Китаї, й планує збільшити показник цього року до 800 тис. одиниць.
Конкуренти Xiaomi
Новий позашляховик Xiaomi конкуруватиме з Tesla Model Y та своїм еталоном — Porsche Cayenne. Але головним суперником в Китаї буде Li Auto — чинний король продажів серед розкішних кросоверів Піднебесної.
Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.
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