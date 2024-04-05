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Xiaomi до кінця року випустить електричний кросовер — вбивцю Tesla Model Y

5 квітня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Конкуруватиме з Tesla Model Y та Porsche Cayenne — Xiaomi випустить електрокросовер
Рендер Xiaomi SUV. Фото: 类星频道
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Xiaomi представить новий електромобіль в останньому кварталі 2024 року. За даними джерел, це буде середньорозмірний позашляховик з повністю електричною силовою установкою та опцією електричного автомобіля з розширеним діапазоном ходу (EREV)

Про це написав CNC.

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Що таке EREV

Концепція, яку популяризує в Китаї компанія Li Auto. EREV означає, що електромобіль оснащений невеликим двигуном внутрішнього згоряння, не пов'язаним з колесами, але який може заряджати батарею або підтримувати роботу електродвигуна.

Li Auto продає лише кросовери EREV. Ця стратегія спрацювала, позаяк торік Li Auto зросла до майже 400 тис. проданих автомобілів у Китаї, й планує збільшити показник цього року до 800 тис. одиниць.

 

Xiaomi до кінця року випустить електричний кросовер — вбивцю Tesla Model Y - фото 1
Фанатський рендер кросовера Xiaomi. Фото: carnewschina.com

Конкуренти Xiaomi

Новий позашляховик Xiaomi конкуруватиме з Tesla Model Y та своїм еталоном — Porsche Cayenne. Але головним суперником в Китаї буде Li Auto — чинний король продажів серед розкішних кросоверів Піднебесної.

Раніше ми писали про невдалий дебют електрокара Xiaomi SU7. Також повідомляли, що Xiaomi профінансувала випуск електричного спорткара за ціною до 42 тис. доларів.

Китай
Tesla
електрокари
Porsche
Xiaomi
електромобіль

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