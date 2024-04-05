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Xiaomi до конца года выпустит электрический кроссовер — убийцу Tesla Model Y

5 апреля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Будет конкурировать с Tesla Model Y и Porsche Cayenne — Xiaomi выпустит электрокроссовер
Рендер Xiaomi SUV. Фото: 类星频道
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Xiaomi представит новый электромобиль в последнем квартале 2024 года. По данным источников, это будет среднеразмерный внедорожник с полностью электрической силовой установкой и опцией электрического автомобиля с расширенным диапазоном хода (EREV)

Об этом написал CNC.

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Что такое EREV

Концепция, которую популяризует в Китае компания Li Auto. EREV означает, что электромобиль оснащен небольшим двигателем внутреннего сгорания, не связанным с колесами, но может заряжать батарею или поддерживать работу электродвигателя.

Li Auto продает только кроссоверы EREV. Эта стратегия сработала, поскольку в прошлом году Li Auto выросла до почти 400 тыс. проданных автомобилей в Китае, и планирует увеличить показатель в этом году до 800 тыс. единиц.

 

Xiaomi до конца года выпустит электрический кроссовер - убийцу Tesla Model Y - фото 1
Фанатский рендер кроссовера Xiaomi. Фото: carnewschina.com

Конкуренты Xiaomi

Новый внедорожник Xiaomi будет конкурировать с Tesla Model Y и своим эталоном — Porsche Cayenne. Но главным соперником в Китае будет Li Auto — нынешний король продаж среди роскошных кроссоверов Поднебесной.

Ранее мы писали о неудачном дебюте электрокара Xiaomi SU7. Также сообщалось, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов.

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