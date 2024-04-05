Будет конкурировать с Tesla Model Y и Porsche Cayenne — Xiaomi выпустит электрокроссовер

Xiaomi до конца года выпустит электрический кроссовер — убийцу Tesla Model Y
Xiaomi представит новый электромобиль в последнем квартале 2024 года. По данным источников, это будет среднеразмерный внедорожник с полностью электрической силовой установкой и опцией электрического автомобиля с расширенным диапазоном хода (EREV)
Об этом написал CNC.
Что такое EREV
Концепция, которую популяризует в Китае компания Li Auto. EREV означает, что электромобиль оснащен небольшим двигателем внутреннего сгорания, не связанным с колесами, но может заряжать батарею или поддерживать работу электродвигателя.
Li Auto продает только кроссоверы EREV. Эта стратегия сработала, поскольку в прошлом году Li Auto выросла до почти 400 тыс. проданных автомобилей в Китае, и планирует увеличить показатель в этом году до 800 тыс. единиц.
Конкуренты Xiaomi
Новый внедорожник Xiaomi будет конкурировать с Tesla Model Y и своим эталоном — Porsche Cayenne. Но главным соперником в Китае будет Li Auto — нынешний король продаж среди роскошных кроссоверов Поднебесной.
Ранее мы писали о неудачном дебюте электрокара Xiaomi SU7. Также сообщалось, что Xiaomi профинансировала выпуск электрического спорткара по цене до 42 тыс. долларов.
Читайте Новини.LIVE!