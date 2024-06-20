BMW випустить електричний седан потужністю 1341 к.с. у 2026-2027 роках

BMW на базі Neue Klasse. Фото: неофіційна візуалізація Fully Leaded

Ще кілька років тому ідея повністю електричного седана від бренду BMW звучала б як святотатство. Але така машина знаходиться в розробці, й, судячи з заяв керівників підрозділу M, вона буде надзвичайною.

Про це написав Cars Coops.

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BMW повідомляє, що перший електричний седан M "перевершить усе, що ви коли-небудь бачили", адже чотиримоторна трансмісія EV видаватиме до 1341 к.с. (1000 кВт). Очікується, седан на базі Neue Klasse з'явиться у 2026 або 2027 роках.

Майбутні характеристики

Передбачається, що новий потужний електричний седан розганятиметься до 100 км/год менш як за 3 секунди. Електродвигуни можуть мати водяне та масляне охолодження, а 800 В електрична архітектура забезпечить надшвидку зарядку постійним струмом.

Використання електродвигунів не лише дозволить BMW досягати монументальних показників потужності. Також автовиробник розробив систему, яка може керувати шасі автомобіля та точно змінювати крутний момент на кожному колесі, покращуючи динаміку машини.

Фото: неофіційна візуалізація Fully Leaded

Інші моделі лінійки

BMW розглядає випуск потужного двомоторного EV з заднім приводом. Ця модель використовуватиме аналогічне апаратне та програмне забезпечення, але матиме менше шуму, ніж модель з квадромоторами.

Також повноцінна версія першого позашляховика Neue Klasse X може стати майбутнім доповненням до сімейства електромобілів компанії.

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