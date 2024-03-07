Рейтинг найкращих автомобілів у 2024 році на основі дорожніх випробувань

BMW та Subaru втримали лідерські позиції. Фото: motortrend.com

Щоб з'ясувати, які автомобільні бренди виробляють найкращі машини, експерти склали рейтинг з 34 автовиробників на основі комплексних перевірок автомобілів під час дорожніх випробувань. Оцінювалися надійність, задоволеність користувачами та безпека транспортного засобу.

Дослідження провели фахівці Consumer Reports.

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Сьогодні два найкращі бренди не змінилися у порівнянні з 2023 роком. Очолює рейтинг BMW, за ним йде провідний мейнстрімовий бренд Subaru. Ключовим для обох компаній є постійне поєднання високих результатів дорожніх тестів та дуже гарної прогнозованої надійності.

Porsche та Cadillac у 2024 році піднялися одразу на 10 місць у порівнянні з минулорічними результатами завдяки підвищенню надійності.

Найкращі автомобільні бренди світу у 2024 році

BMW — 82 бали Subaru — 80 Porsche — 80 Honda — 78 Lexus — 78 Mini — 78 Kia — 77 Mazda — 77 Toyota — 77 Hyundai — 76 Acura — 73 Audi — 72 Buick — 69 Cadillac — 68 Genesis — 68 Infiniti — 67 Ford — 65 Tesla — 65 Nissan — 64 Mitsubishi — 64 Lincoln — 63 Chevrolet — 62 Volvo — 62 Chrysler — 62 Dodge — 61 Volkswagen — 60 Maserati — 56 Alfa Romeo — 56 Mercedes-Benz — 55 Rivian — 55 GMC — 53 Jaguar — 52 Land Rover — 50 Jeep — 46

З 34 брендів Consumer Reports рекомендує кожну протестовану модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda та Acura.

Водночас є дев'ять брендів, які не мають жодної моделі, рекомендованої експертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover та Jeep.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу.