Рейтинг найкращих автомобілів у 2024 році на основі дорожніх випробувань

Найкращі автобренди за надійністю, задоволеністю водіїв та безпекою — рейтинг
Щоб з'ясувати, які автомобільні бренди виробляють найкращі машини, експерти склали рейтинг з 34 автовиробників на основі комплексних перевірок автомобілів під час дорожніх випробувань. Оцінювалися надійність, задоволеність користувачами та безпека транспортного засобу.
Дослідження провели фахівці Consumer Reports.
Сьогодні два найкращі бренди не змінилися у порівнянні з 2023 роком. Очолює рейтинг BMW, за ним йде провідний мейнстрімовий бренд Subaru. Ключовим для обох компаній є постійне поєднання високих результатів дорожніх тестів та дуже гарної прогнозованої надійності.
Porsche та Cadillac у 2024 році піднялися одразу на 10 місць у порівнянні з минулорічними результатами завдяки підвищенню надійності.
Найкращі автомобільні бренди світу у 2024 році
- BMW — 82 бали
- Subaru — 80
- Porsche — 80
- Honda — 78
- Lexus — 78
- Mini — 78
- Kia — 77
- Mazda — 77
- Toyota — 77
- Hyundai — 76
- Acura — 73
- Audi — 72
- Buick — 69
- Cadillac — 68
- Genesis — 68
- Infiniti — 67
- Ford — 65
- Tesla — 65
- Nissan — 64
- Mitsubishi — 64
- Lincoln — 63
- Chevrolet — 62
- Volvo — 62
- Chrysler — 62
- Dodge — 61
- Volkswagen — 60
- Maserati — 56
- Alfa Romeo — 56
- Mercedes-Benz — 55
- Rivian — 55
- GMC — 53
- Jaguar — 52
- Land Rover — 50
- Jeep — 46
З 34 брендів Consumer Reports рекомендує кожну протестовану модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda та Acura.
Водночас є дев'ять брендів, які не мають жодної моделі, рекомендованої експертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover та Jeep.
Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу.
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