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Найкращі автобренди за надійністю, задоволеністю водіїв та безпекою — рейтинг

7 березня 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Рейтинг найкращих автомобілів у 2024 році на основі дорожніх випробувань
BMW та Subaru втримали лідерські позиції. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Щоб з'ясувати, які автомобільні бренди виробляють найкращі машини, експерти склали рейтинг з 34 автовиробників на основі комплексних перевірок автомобілів під час дорожніх випробувань. Оцінювалися надійність, задоволеність користувачами та безпека транспортного засобу.

Дослідження провели фахівці Consumer Reports.

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Сьогодні два найкращі бренди не змінилися у порівнянні з 2023 роком. Очолює рейтинг BMW, за ним йде провідний мейнстрімовий бренд Subaru. Ключовим для обох компаній є постійне поєднання високих результатів дорожніх тестів та дуже гарної прогнозованої надійності.

Porsche та Cadillac у 2024 році піднялися одразу на 10 місць у порівнянні з минулорічними результатами завдяки підвищенню надійності.

Найкращі автомобільні бренди світу у 2024 році

  1. BMW — 82 бали
  2. Subaru — 80
  3. Porsche — 80
  4. Honda — 78
  5. Lexus — 78
  6. Mini — 78
  7. Kia — 77
  8. Mazda — 77
  9. Toyota — 77
  10. Hyundai — 76
  11. Acura — 73
  12. Audi — 72
  13. Buick — 69
  14. Cadillac — 68
  15. Genesis — 68
  16. Infiniti — 67
  17. Ford — 65
  18. Tesla — 65
  19. Nissan — 64
  20. Mitsubishi — 64
  21. Lincoln — 63
  22. Chevrolet — 62
  23. Volvo — 62
  24. Chrysler — 62
  25. Dodge — 61
  26. Volkswagen — 60
  27. Maserati — 56
  28. Alfa Romeo — 56
  29. Mercedes-Benz — 55
  30. Rivian — 55
  31. GMC — 53
  32. Jaguar — 52
  33. Land Rover — 50
  34. Jeep — 46

З 34 брендів Consumer Reports рекомендує кожну протестовану модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda та Acura.

Водночас є дев'ять брендів, які не мають жодної моделі, рекомендованої експертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover та Jeep.

Раніше американські експерти визначили найкращі нові автомобілі. Також були названі найдорожчі автомобільні бренди світу.

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