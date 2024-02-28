Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у світі — китайці нарощують збут arrow

ТОП-10 найбільш продаваних автомобілів у світі — китайці нарощують збут

28 лютого 2024 12:33
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у світі — хто лідирує
Toyota на першому місце вже 14 років. Фото: carexpert.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік Toyota домінує вже 14 разів поспіль. Однак, з'явилася нова висхідна зірка — китайський BYD, який за рік наростив продажі своїх авто майже наполовину.

Про це повідомив Focus2Move

Читайте також:

Рейтинг має незначні зміни на вершині, але справжню революцію в позиціях відразу після лідерів, що свідчить про зростання компаній, що спеціалізуються на виробництві електромобілів.

ТОП-10 найбільш продаваних брендів на світовому ринку нових легковиків у 2023 році

  1. Toyota — 9,07 млн одиниць.
  2. Volkswagen — 5,1 млн од.
  3. Honda — 3,9 млн од.
  4. Hyundai — 3,8 млн од.
  5. Ford — 3,7 млн од.
  6. Nissan — 3,3 млн од.
  7. Chevrolet — 3,29 млн од.
  8. Kia — 3 млн од.
  9. BYD — 2,6 млн од.
  10. Mercedes — 2,2 млн од.

Очолює рейтинг японська Toyota, яка продала 9,07 млн авто, що на 1,5 млн менше за попередній рекорд, але на +4,1% більше, ніж у 2022 році.

На дев'ятому місці, піднявшись з 11-го в попередньому рейтингу, розташувався китайський BYD з 2,6 млн продажів (+48,8%). Хоча BYD спеціалізується на електромобілях, вони все ще продають автомобілі з ДВЗ (на них припадає більш ніж половина реалізації). Ще у 2019 році BYD у рейтингу посідав лише 49 сходинку.

Раніше ми публікували ТОП-4 найнадійніших автомобілів корпорації Toyota за останні 10 років. Також Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км.

рейтинг
авто
електрокари
автомобіль
електромобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

15 лютого 2024
Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів