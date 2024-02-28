Рейтинг найбільш продаваних автомобілів у світі — хто лідирує

Toyota на першому місце вже 14 років. Фото: carexpert.com.au

У рейтингу найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік Toyota домінує вже 14 разів поспіль. Однак, з'явилася нова висхідна зірка — китайський BYD, який за рік наростив продажі своїх авто майже наполовину.

Про це повідомив Focus2Move

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Рейтинг має незначні зміни на вершині, але справжню революцію в позиціях відразу після лідерів, що свідчить про зростання компаній, що спеціалізуються на виробництві електромобілів.

ТОП-10 найбільш продаваних брендів на світовому ринку нових легковиків у 2023 році

Toyota — 9,07 млн одиниць. Volkswagen — 5,1 млн од. Honda — 3,9 млн од. Hyundai — 3,8 млн од. Ford — 3,7 млн од. Nissan — 3,3 млн од. Chevrolet — 3,29 млн од. Kia — 3 млн од. BYD — 2,6 млн од. Mercedes — 2,2 млн од.

Очолює рейтинг японська Toyota, яка продала 9,07 млн авто, що на 1,5 млн менше за попередній рекорд, але на +4,1% більше, ніж у 2022 році.

На дев'ятому місці, піднявшись з 11-го в попередньому рейтингу, розташувався китайський BYD з 2,6 млн продажів (+48,8%). Хоча BYD спеціалізується на електромобілях, вони все ще продають автомобілі з ДВЗ (на них припадає більш ніж половина реалізації). Ще у 2019 році BYD у рейтингу посідав лише 49 сходинку.

Раніше ми публікували ТОП-4 найнадійніших автомобілів корпорації Toyota за останні 10 років. Також Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км.