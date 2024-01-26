Вживані авто: Toyota продаватиме свої моделі з великим пробігом, але з гарантіями

Ринок вживаних автомобілів змінюється, й автовиробники беруть активну участь в цьому. Фото: miltonmartintoyota.com

Toyota продаватиме сертифіковані автомобілі з пробігом 200 тис. км. Такі можливості відкриваються завдяки програмі Silver Certified, яка надає автомобілям 12-місячну гарантію на двигун та на 19 тис. км пробігу.

Про це повідомив Motor1.

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Toyota розширює критерії

Програми сертифікованих вживаних автомобілів (CPO) є гарним способом придбати автомобіль за менші гроші, не відмовляючись при цьому від гарантійних зобов'язань.

Але Toyota серйозно розширює критерії для своїх CPO-автомобілів, запроваджуючи нову програму Silver Certified для машин з пробігом до 200 тис. км й віком до 10 модельних років.

Для порівняння, автомобілі з Gold Certified можуть бути лише шестирічного віку і з пробігом до 135 тис. км, але вони мають семирічну гарантію на двигун на 250 тис. км і річну комплексну гарантію на 19 тис. км.

Які моделі продаватимуть, за якими цінами

Під програму CPO потрапляють:

перше покоління Scion FR-S;

Toyota 86;

Supra п'ятого покоління;

всі звичайні автомобілі Toyota за останні 10 років випуску.

Зрозуміло, що ціни значно нижчі, ніж на нові автомобілі. Багато моделей коштують менш як 20 тис. доларів.

Раніше Toyota оновила одразу дві свої культові моделі. Також повідомлялося, що в Україні з'явився бюджетний електромобіль Toyota bZ3 з величезним запасом ходу.