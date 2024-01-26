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Toyota начала продажи авто с пробегом более 200 тыс. км — кому это выгодно

26 января 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Подержанные автомобили: Toyota будет продавать свои модели с большим пробегом, но с гарантиями
Рынок подержанных автомобилей меняется, и автопроизводители активно участвуют в этом. Фото: miltonmartintoyota.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Toyota будет продавать сертифицированные автомобили с пробегом в 200 тыс. км. Такие возможности открываются благодаря программе Silver Certified, которая предоставляет автомобилям 12-месячную гарантию на двигатель и 19 тыс. км пробега.

Об этом сообщил Motor1.

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Toyota расширяет критерии

Программы сертифицированных автомобилей (CPO) являются хорошим способом приобрести автомобиль за меньшие деньги, не отказываясь при этом от гарантийных обязательств.

Но Toyota серьезно расширяет критерии для своих CPO-автомобилей, вводя новую программу Silver Certified для машин с пробегом до 200 тыс. км и до 10 модельных лет.

Для сравнения, автомобили с Gold Certified могут быть только шестилетнего возраста и с пробегом до 135 тыс. км, но имеют семилетнюю гарантию на двигатель на 250 тыс. км и годовую комплексную гарантию на 19 тыс. км.

Какие модели будут продавать, по каким ценам

Под программу CPO попадают:

  • первое поколение Scion FR-S;
  • Toyota 86;
  • Supra пятого поколения;
  • все обычные автомобили Toyota за последние 10 лет выпуска.

Понятно, что цены значительно ниже, чем на новые автомобили. Многие модели стоят менее 20 тыс. долларов.

Ранее Toyota обновила сразу две свои культовые модели. Также сообщалось, что на Украине появился бюджетный электромобиль Toyota bZ3 с огромным запасом хода.

Япония
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