Найнадійніші моделі Toyota за останні 10 років — ТОП-4

Японські авто відомі своєю надійністю. Фото: cnet.com

Успіх японських автомобілів сягає корінням у початок 1970-х років, коли автовиробники вирішили, що найкращий спосіб конкурувати з популярними західними брендами — робити кращі машини. Виробництво надійних автомобілів коштує дорожче, але прибуток отримується завдяки тому, що не потрібно відновлювати несправні екземпляри та переобтяжувати себе відкликаннями.

Про це написав Hot Cars.

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Моделі були відсортовані згідно з відповідними показниками якості та надійності J.D. Power.

1. 2014 Toyota Camry

Надійність: 92 бали зі 100.

Фото: carbuzz.com

Попри те, що було представлено абсолютно нову Camry 2025 року, багато старих моделей Camry все ще залишаються чудовим вибором на ринку вживаних автомобілів завдяки своїй надійності. У 2014 році Camry пропонувалася з трьома двигунами, а саме: 2,5-літровим I4 (178 к.с.), 3,5-літровим V6 (268 к.с.) та 2,5-літровою гібридною установкою (200 к.с.).

2. 2022 Lexus IS

Надійність: 92 бали зі 100.

Фото: carbuzz.com

Автомобіль став першою моделлю Lexus, яка отримала значок F-Sport Performance. Має 5-літровий силовий агрегат V8.

3. 2019 Toyota Corolla

Надійність: 92 бали зі 100.

Фото: guideautoweb.com

Модель була світовим лідером з продажів у 2022 році. Популярність Corolla обумовлена надійністю та практичністю. У 2019 модельному році Corolla оснащувалася 1,8-літровим двигуном I4 з двома варіантами потужності — 132 к.с. та 140 к.с.

4. 2015 Toyota Prius

Надійність: 88 балів зі 100.

Фото: caranddriver.com

Перший у світі серійний гібридний електромобіль. У 2015 модельному році Prius використовував базовий 1,8-літровий гібридний двигун I4 на 134 к.с.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.