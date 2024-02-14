Найнадійніші моделі Toyota за останні 10 років — ТОП-4

ТОП-4 найнадійніших автомобілів корпорації Toyota за останні 10 років
Успіх японських автомобілів сягає корінням у початок 1970-х років, коли автовиробники вирішили, що найкращий спосіб конкурувати з популярними західними брендами — робити кращі машини. Виробництво надійних автомобілів коштує дорожче, але прибуток отримується завдяки тому, що не потрібно відновлювати несправні екземпляри та переобтяжувати себе відкликаннями.
Про це написав Hot Cars.
Моделі були відсортовані згідно з відповідними показниками якості та надійності J.D. Power.
1. 2014 Toyota Camry
Надійність: 92 бали зі 100.
Попри те, що було представлено абсолютно нову Camry 2025 року, багато старих моделей Camry все ще залишаються чудовим вибором на ринку вживаних автомобілів завдяки своїй надійності. У 2014 році Camry пропонувалася з трьома двигунами, а саме: 2,5-літровим I4 (178 к.с.), 3,5-літровим V6 (268 к.с.) та 2,5-літровою гібридною установкою (200 к.с.).
2. 2022 Lexus IS
Надійність: 92 бали зі 100.
Автомобіль став першою моделлю Lexus, яка отримала значок F-Sport Performance. Має 5-літровий силовий агрегат V8.
3. 2019 Toyota Corolla
Надійність: 92 бали зі 100.
Модель була світовим лідером з продажів у 2022 році. Популярність Corolla обумовлена надійністю та практичністю. У 2019 модельному році Corolla оснащувалася 1,8-літровим двигуном I4 з двома варіантами потужності — 132 к.с. та 140 к.с.
4. 2015 Toyota Prius
Надійність: 88 балів зі 100.
Перший у світі серійний гібридний електромобіль. У 2015 модельному році Prius використовував базовий 1,8-літровий гібридний двигун I4 на 134 к.с.
Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.
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