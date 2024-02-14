Самые надежные модели Toyota за последние 10 лет — ТОП-4

Японские автомобили известны своей надежностью. Фото: cnet.com

Успех японских автомобилей уходит корнями в начало 1970-х годов, когда автопроизводители решили, что лучший способ конкурировать с популярными западными брендами — делать лучшие машины. Производство надежных автомобилей стоит дороже, но прибыль получается благодаря тому, что не нужно восстанавливать неисправные экземпляры и перегружать себя отзывами.

Об этом написал Hot Cars.

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Модели были отсортированы по соответствующим показателям качества и надежности J.D. Power.

1. 2014 Toyota Camry

Надежность: 92 балла из 100.

Фото: carbuzz.com

Несмотря на то, что была представлена совершенно новая Camry 2025 года, многие старые модели Camry все еще остаются отличным выбором на рынке подержанных автомобилей благодаря своей надежности. В 2014 году Camry предлагалась с тремя двигателями, а именно: 2,5-литровым I4 (178 л.с.), 3,5-литровым V6 (268 л.с.) и 2,5-литровой гибридной установкой (200 к. .с.).

2. 2022 Lexus IS

Надежность: 92 балла из 100.

Фото: carbuzz.com

Автомобиль стал первой моделью Lexus, получившей значок F-Sport Performance. Имеет 5-литровый агрегат V8.

3. 2019 Toyota Corolla

Надежность: 92 балла из 100.

Фото: guideautoweb.com

Модель была мировым лидером по продажам в 2022 году. Популярность Corolla обусловлена надежностью и практичностью. В 2019 модельном году Corolla оснащалась 1,8-литровым двигателем I4 с двумя вариантами мощности — 132 л.с. и 140 л.с.

4. 2015 Toyota Prius

Надежность: 88 баллов из 100.

Фото: caranddriver.com

Первый в мире серийный гибридный электромобиль. В 2015 году модельном году Prius использовал базовый 1,8-литровый гибридный двигатель I4 на 134 л.с.

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