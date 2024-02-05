Toyota RAV4: какие годы выпусков кроссовера являются самыми надежными и прослужат долго

В общем, почти любая модель Toyota RAV4 считается надежным автомобилем. Фото: caranddriver.com

Toyota RAV4 входит в ТОП-5 самых популярных автомобилей мира и Украины. Как в случае с любым модельным рядом, который выпускают длительное время, некоторые годы этого кроссовера лучше других.

Об этом написал CarBuzz.

Читайте также:

Toyota оставила RAV4 простым автомобилем даже в самой современной модели пятого поколения. Он все еще оснащается 4-цилиндровым двигателем в стандартной комплектации, при этом приоритет предоставляется оборудованию безопасности, а не новейшим технологиям.

2022 Toyota RAV4

На сайте Car Complaints зарегистрирована только одна жалоба на RAV4 2022 года выпуска, являющегося частью текущего модельного ряда пятого поколения. J.D. Power также оценил качество и надежность RAV4 в 2022 году на 81 балл из 100 возможных.

2018 Toyota RAV4

Последний из четвертого поколения RAV4 имеет малое количество жалоб на сайте Car Complaints и отличный рейтинг качества и надежности от J.D. Power — 88 баллов из 100. Хотя этот RAV4 отозвали трижды, два из них были из-за неправильной маркировки грузоподъемности, поэтому не имеют никакого отношения к надежности автомобиля.

2004-2005 Toyota RAV4

RAV4 2004 и 2005 годов были последними моделями второго поколения. На сайте Car Complaints у них гораздо меньше жалоб, чем у предыдущих моделей этого поколения.

Однако для этих RAV4 необходимо сделать одну важную оговорку. Toyota только что выпустила рекомендацию не садиться за руль для некоторых из них из-за саг о подушках безопасности Takata. Производитель заменит проблемную подушку безопасности бесплатно. Жаль, что одна проблема может запятнать репутацию чрезвычайно надежного автомобиля.

2000 Toyota RAV4

Относительно небольшое количество жалоб зафиксировано для Toyota RAV4 2000 года выпуска, последнего модельного года популярного первого поколения. Автомобиль имел три отзыва, но только один из них затронул значительное количество машин. Это было связано с нагнетателем подушки безопасности, который мог разорваться.

1996-1997 Toyota RAV4

Если вы ищете классический RAV4 первого поколения, они считаются очень надежными с низким количеством жалоб и только одним отзывом из-за некачественных комбинированных ламп. Количество отзывов возросло с 1998 модельного года, равно как и жалобы, связанные с RAV4.

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.