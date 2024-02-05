Toyota RAV4: які роки випусків кросовера є найнадійнішими та прослужать довго

Загалом майже будь-яка модель Toyota RAV4 вважається надійним автомобілем. Фото: caranddriver.com

Toyota RAV4 входить в ТОП-5 найпопулярніших автомобілів світу та України. Як у випадку з будь-яким модельним рядом, який випускають тривалий час, деякі роки цього кросовера є кращими за інші.

Про це написав CarBuzz.

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Toyota залишила RAV4 простим автомобілем, навіть у найсучаснішій моделі п'ятого покоління. Він все ще оснащується 4-циліндровим двигуном у стандартній комплектації, при цьому пріоритет надається обладнанню для безпеки, а не новітнім технологіям.

2022 Toyota RAV4

На сайті Car Complaints зареєстрована лише одна скарга на RAV4 2022 року випуску, який є частиною поточного модельного ряду п'ятого покоління. J.D. Power також оцінив якість і надійність RAV4 2022 року на 81 бал зі 100 можливих.

2018 Toyota RAV4

Останній з четвертого покоління RAV4 має малу кількість скарг на сайті Car Complaints і чудовий рейтинг якості та надійності від J.D. Power — 88 балів зі 100. Хоча цей RAV4 відкликали тричі, два з них були через неправильне маркування вантажопідйомності, тому не мають жодного відношення до надійності автомобіля.

2004-2005 Toyota RAV4

RAV4 2004 і 2005 років були останніми моделями другого покоління. На сайті Car Complaints вони мають набагато менше скарг, ніж попередні моделі цього покоління.

Однак для цих RAV4 необхідно зробити одне важливе застереження. Toyota щойно випустила рекомендацію не сідати за кермо для деяких з них через сагу про подушки безпеки Takata. Виробник замінить проблемну подушку безпеки безплатно. Шкода, що одна проблема може заплямувати репутацію надзвичайно надійного автомобіля.

2000 Toyota RAV4

Відносно невелика кількість скарг зафіксована для Toyota RAV4 2000 року випуску, останнього модельного року популярного першого покоління. Автомобіль мав три відкликання, але лише одне з них торкнулося значної кількості машин. Це було пов'язано з нагнітачем подушки безпеки, який міг розірватися.

1996-1997 Toyota RAV4

Якщо ви шукаєте класичний RAV4 першого покоління, вони вважаються дуже надійними з низькою кількістю скарг і лише одним відкликанням через неякісні комбіновані лампи. Кількість відкликань зросла з 1998 модельного року, так само як і скарги, пов'язані з RAV4.

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.