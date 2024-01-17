ТОП-4 лучших спортивных автомобилей Toyota

Японские автопроизводители никогда не прекращали расширять пределы максимального опыта вождения, что доказывают некоторые из их спортивных автомобилей. Фото: way.com

Япония подарила миру одни из самых знаковых автомобилей в индустрии, в том числе среди спорткаров. От классической Toyota 2000GT до культовой Supra A80 — эти авто вошли в список лучших японских спортивных машин.

Об этом написал Hot Cars.

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Команда экспертов HotCars, выставляя баллы, оценивали каждую из моделей по двум ключевым категориям: мощность и снаряженная масса в самых высоких комплектациях.

1. Toyota MR2 GT-S (W20)

8 баллов из 10

Фото: carfarm.com.hk

Несмотря на неприхотливый внешний вид, Toyota MR2 была первым японским серийным автомобилем с задним среднемоторным двигателем. MR2 был разработан маленьким и экономичным, но при этом дарил веселый спортивный опыт за рулем.

Модельные годы: 1989–1999.

1989–1999. Двигатель: 2 л рядный с турбонаддувом-3.

2 л рядный с турбонаддувом-3. Мощность: 242 л.с.

2. Toyota 2000GT

7 баллов из 10

Фото: broadarrowauctions.com

2000GT является культовым спорткаром, поднявшим статус Toyota на мировой автомобильной арене. С ограниченной серией производства всего в 351 единицу, 2000GT остается редким и очень востребованным классическим автомобилем.

Модельные годы: 1967–1970.

1967–1970. Двигатель: 2 л, рядный 6-цилиндровый.

2 л, рядный 6-цилиндровый. Мощность: 150 л.с.

3. Toyota Sprinter Trueno AE86 (GT-APEX)

6,5 баллов из 10

Фото: gta5-mods.com

Хотя Toyota выпустила первые Sprinter Trueno в 1972 году, именно четвертое поколение AE86 достигло культового статуса среди автомобилистов. AE86 был последним в серии, использовавшим переднемоторную заднеприводную компоновку.

Модельные годы: 1983–1987.

1983–1987. Двигатель: 1,6 л рядный-4.

1,6 л рядный-4. Мощность: 128 л.с.

4. Toyota Supra (A80)

6 баллов из 10

Фото: evo.co.uk

Supra выпускалась с несколькими вариантами двигателей. Версия с безнаддувным мотором имела 222 л.с., а модель с турбонаддувом — 276 л.с. Для европейского и американского рынков была представлена версия с последовательным турбонагнетателем и большими инжекторами с 321 л.с.

Модельные годы: 1993–2002.

1993–2002. Двигатель: 3 л рядный 6-цилиндровый.

3 л рядный 6-цилиндровый. Мощность: от 22 до 321 л.с.

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