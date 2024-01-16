Toyota радикально тюнинговала свой самый дорогой кроссовер Century SUV

Toyota переделала свой самый дорогой кроссовер в роскошный кабриолет
16 января 2024 19:50
Кабриолет Toyota Century пока существует в одном экземпляре. Фото: Toyota
Toyota сделала подарок Японской ассоциации сумо по случаю ее 100-летия, переделав свой дорогой кроссовер Century SUV стоимостью 170 тыс. долларов в парадный кабриолет. В настоящее время авто существует в одном экземпляре, но не исключено, что позже при достойном поводе выпустят еще несколько единиц.
Об этом сообщило японское издание Car Watch.
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Характеристики Toyota Century SUV
- Дизайн авто выполнен в стилистике седана Toyota Century.
- Длина кроссовера 5,2 м.
- Машина имеет гибридную силовую установку 406 л.с. 3,5 л V6 и двумя электромоторами.
- В электрическом режиме автомобиль может преодолеть 69 км.
- Расход топлива 7 л на 100 км.
- Багажник 340 л.
- Для пассажиров сзади установлены два широких кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем, мониторы и холодильник.
- Салон украшен кожей и деревом.
Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.
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