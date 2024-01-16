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Toyota переделала свой самый дорогой кроссовер в роскошный кабриолет

16 января 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Toyota радикально тюнинговала свой самый дорогой кроссовер Century SUV
Кабриолет Toyota Century пока существует в одном экземпляре. Фото: Toyota
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Toyota сделала подарок Японской ассоциации сумо по случаю ее 100-летия, переделав свой дорогой кроссовер Century SUV стоимостью 170 тыс. долларов в парадный кабриолет. В настоящее время авто существует в одном экземпляре, но не исключено, что позже при достойном поводе выпустят еще несколько единиц.

Об этом сообщило японское издание Car Watch.

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Характеристики Toyota Century SUV

  • Дизайн авто выполнен в стилистике седана Toyota Century.
  • Длина кроссовера 5,2 м.
  • Машина имеет гибридную силовую установку 406 л.с. 3,5 л V6 и двумя электромоторами.
  • В электрическом режиме автомобиль может преодолеть 69 км.
  • Расход топлива 7 л на 100 км.
  • Багажник 340 л.
  • Для пассажиров сзади установлены два широких кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем, мониторы и холодильник.
  • Салон украшен кожей и деревом.
Фото: Toyota

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.

 

Япония
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технологии
автомобиль

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