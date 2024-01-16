Toyota радикально тюнинговала свой самый дорогой кроссовер Century SUV

Кабриолет Toyota Century пока существует в одном экземпляре. Фото: Toyota

Toyota сделала подарок Японской ассоциации сумо по случаю ее 100-летия, переделав свой дорогой кроссовер Century SUV стоимостью 170 тыс. долларов в парадный кабриолет. В настоящее время авто существует в одном экземпляре, но не исключено, что позже при достойном поводе выпустят еще несколько единиц.

Об этом сообщило японское издание Car Watch.

Читайте также:

Характеристики Toyota Century SUV

Дизайн авто выполнен в стилистике седана Toyota Century.

Длина кроссовера 5,2 м.

Машина имеет гибридную силовую установку 406 л.с. 3,5 л V6 и двумя электромоторами.

В электрическом режиме автомобиль может преодолеть 69 км.

Расход топлива 7 л на 100 км.

Багажник 340 л.

Для пассажиров сзади установлены два широких кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем, мониторы и холодильник.

Салон украшен кожей и деревом.

Фото: Toyota

Ранее в сети показали крутой тюнинг недорогой Toyota Camry 2025 года. Также Toyota выпустит батареи с запасом хода 1200 км для электрокаров уже в 2027 году.