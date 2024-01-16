Toyota радикально тюнінгувала свій найдорожчий кросовер Century SUV

Toyota переробила свій найдорожчий кросовер на розкішний кабріолет
16 січня 2024 19:50
Кабріолет Toyota Century поки що існує в одному екземплярі. Фото: Toyota
Toyota зробила подарунок Японської асоціації сумо з нагоди її 100-річчя, переробивши свій найдорожчий кросовер Century SUV вартістю 170 тис. доларів на парадний кабріолет. Наразі авто існує в одному екземплярі, але не виключено, що пізніше за гідної нагоди випустять ще кілька одиниць.
Про це повідомило японське видання Car Watch.
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Характеристики Toyota Century SUV
- Дизайн авто виконаний у стилістиці седана Toyota Century.
- Довжина кросовера 5,2 м.
- Машина має гібридну силову установку 406 к.с. з 3,5 л V6 та двома електромоторами.
- В електричному режимі автомобіль може здолати 69 км.
- Розхід палива 7 л на 100 км.
- Багажник 340 л.
- Для пасажирів ззаду встановлено два широких крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем, монітори та холодильник.
- Салон оздоблений шкірою та деревом.
Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.
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