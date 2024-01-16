Toyota радикально тюнінгувала свій найдорожчий кросовер Century SUV

Кабріолет Toyota Century поки що існує в одному екземплярі. Фото: Toyota

Toyota зробила подарунок Японської асоціації сумо з нагоди її 100-річчя, переробивши свій найдорожчий кросовер Century SUV вартістю 170 тис. доларів на парадний кабріолет. Наразі авто існує в одному екземплярі, але не виключено, що пізніше за гідної нагоди випустять ще кілька одиниць.

Про це повідомило японське видання Car Watch.

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Характеристики Toyota Century SUV

Дизайн авто виконаний у стилістиці седана Toyota Century.

Довжина кросовера 5,2 м.

Машина має гібридну силову установку 406 к.с. з 3,5 л V6 та двома електромоторами.

В електричному режимі автомобіль може здолати 69 км.

Розхід палива 7 л на 100 км.

Багажник 340 л.

Для пасажирів ззаду встановлено два широких крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем, монітори та холодильник.

Салон оздоблений шкірою та деревом.

Фото: Toyota

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.