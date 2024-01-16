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Toyota переробила свій найдорожчий кросовер на розкішний кабріолет

16 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota радикально тюнінгувала свій найдорожчий кросовер Century SUV
Кабріолет Toyota Century поки що існує в одному екземплярі. Фото: Toyota
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota зробила подарунок Японської асоціації сумо з нагоди її 100-річчя, переробивши свій найдорожчий кросовер Century SUV вартістю 170 тис. доларів на парадний кабріолет. Наразі авто існує в одному екземплярі, але не виключено, що пізніше за гідної нагоди випустять ще кілька одиниць.

Про це повідомило японське видання Car Watch.

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Характеристики Toyota Century SUV

  • Дизайн авто виконаний у стилістиці седана Toyota Century.
  • Довжина кросовера 5,2 м.
  • Машина має гібридну силову установку 406 к.с. з 3,5 л V6 та двома електромоторами.
  • В електричному режимі автомобіль може здолати 69 км.
  • Розхід палива 7 л на 100 км.
  • Багажник 340 л.
  • Для пасажирів ззаду встановлено два широких крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем, монітори та холодильник.
  • Салон оздоблений шкірою та деревом.
Фото: Toyota

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також Toyota випустить батареї з запасом ходу 1200 км для електрокарів вже у 2027 році.

Японія
авто
технології
автомобіль

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