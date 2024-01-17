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Найкращі спортивні моделі Toyota всіх часів — рейтинг

17 січня 2024 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-4 найкращих спортивних автомобілів Toyota
Японські автовиробники ніколи не припиняли розширювати межі максимального досвіду водіння, що доводять деякі з їхніх спортивних автомобілів. Фото: way.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Японія подарувала світу одні з найбільш знакових автомобілів в індустрії, зокрема серед спорткарів. Від класичної Toyota 2000GT до культової Supra A80 — ці авто увійшли до переліку найкращих японських спортивних машин.

Про це написав Hot Cars.

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Команда експертів HotCars, виставляючи бали, оцінювали кожну з моделей за двома ключовими категоріями: потужність та споряджена маса в найвищих комплектаціях.

1. Toyota MR2 GT-S (W20)

8 балів з 10

Фото: carfarm.com.hk

Попри невибагливий зовнішній вигляд, Toyota MR2 була першим японським серійним автомобілем із заднім середньомоторним двигуном. MR2 був розроблений маленьким та економічним, але при цьому він дарував веселий спортивний досвід за кермом.

  • Модельні роки: 1989-1999.
  • Двигун: 2 л рядний з турбонаддувом-3.
  • Потужність: 242 к.с.

2. Toyota 2000GT

7 балів з 10

Фото: broadarrowauctions.com

2000GT є культовим спорткаром, який підняв статус Toyota на світовій автомобільній арені. З обмеженою серією виробництва всього в 351 одиницю, 2000GT залишається рідкісним та дуже затребуваним класичним автомобілем.

  • Модельні роки: 1967-1970.
  • Двигун: 2 л, рядний 6-циліндровий.
  • Потужність: 150 к.с.

3. Toyota Sprinter Trueno AE86 (GT-APEX)

6,5 балів з 10

Фото: gta5-mods.com

Хоча Toyota випустила перші Sprinter Trueno в 1972 році, саме четверте покоління AE86 досягло культового статусу серед автомобілістів. AE86був останнім в серії, який використовував передньомоторну задньопривідну компоновку.

  • Модельні роки: 1983-1987.
  • Двигун: 1,6 л рядний-4.
  • Потужність: 128 к.с.

4. Toyota Supra (A80)

6 балів з 10

Фото: evo.co.uk

Supra випускалася з кількома варіантами двигунів. Версія з безнаддувним мотором мала 222 к.с., а модель з турбонаддувом — 276 к.с. Для європейського та американського ринків була представлена версія з послідовним турбонагнітачем і більшими інжекторами з 321 к.с.

  • Модельні роки: 1993-2002.
  • Двигун: 3 л рядний 6-циліндровий.
  • Потужність: від 22 до 321 к.с.

Раніше ми писали, що нова Toyota GR Yaris 2024 отримала потужний двигун та кращу АКПП. Також повідомляли, що Toyota переробила свій найдорожчий кросовер на розкішний кабріолет та подарувала його Японській асоціації сумо.

спорт
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Японія
авто
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