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Toyota GR Yaris 2024 отримала потужний двигун та кращу АКПП — характеристики

15 січня 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Toyota GR Yaris 2024: яких змін зазнало нове покоління моделі
Тестування Toyota GR Yaris 2024 показало, що нова автоматична коробка забезпечує швидший час проходження кола. Фото: whichcar.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Toyota показала оновлену версію ралійного хотхетча GR Yaris. Представлене на Токійському автосалоні 2024 року авто, обіцяє ще кращу продуктивність та керованість.

Про це повідомив Hot Cars.

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Дизайн екстер'єру

Новий GR Yaris має численні зміни в дизайні екстер'єру для покращення аеродинаміки та зчеплення з дорогою. Зміни включають оновлені передній та задній бампери, нові бічні вентиляційні отвори та змінені фари. Toyota співпрацювала з професійними перегонниками, щоб вдосконалити поверхні кузова для кращої притискної сили та стійкості.

Технічні характеристики

Під капотом Toyota збільшила потужність з 268 до 276 к.с. 1,6-літрового двигуна з турбонаддувом. Це оновлення зміцнює позицію автомобіля як найпотужнішого у світі серійного 3-циліндрового мотора. Як і попередні версії, 2024 GR Yaris має повний привід.

Коробка передач

Фото: Toyota

Toyota представляє абсолютно нову 8-ступінчасту автоматичну коробку передач, розроблену спеціально для гоночних автомобілів. Трансмісія оснащена оптимізованим програмним забезпеченням, яке може прогнозувати перемикання передач на основі введених водієм даних. Тестування Toyota показало, що нова автоматична коробка забезпечує швидший час проходження кола, ніж 6-ступінчаста механічна. Втім, МКПП все ще доступна.

Раніше в мережі показали крутий тюнінг недорогої Toyota Camry 2025 року. Також повідомляли, що серед найпопулярніших в Україні автомобілей є моделі Toyota.

Японія
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