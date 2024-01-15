Toyota GR Yaris 2024: какие изменения получило новое поколение модели

Тестирование Toyota GR Yaris 2024 показало, что новая автоматическая коробка обеспечивает более быстрое время прохождения круга. Фото: whichcar.com.au

Toyota показала обновленную версию раллийного хот-хетча GR Yaris. Представленное на Токийском автосалоне 2024 года, авто обещает еще лучшую производительность и управляемость.

Об этом сообщил Hot Cars.

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Дизайн экстерьера

Новый GR Yaris имеет многочисленные изменения в экстерьерном дизайне для улучшения аэродинамики и сцепления с дорогой. Изменения включают в себя обновленные передний и задний бамперы, новые боковые вентиляционные отверстия и измененные фары. Toyota сотрудничала с профессиональными гонщиками, чтобы усовершенствовать поверхности кузова для лучшей прижимной силы и стойкости.

Технические характеристики

Под капотом Toyota увеличила мощность с 268 до 276 л. 1,6-литрового двигателя с турбонаддувом. Это обновление укрепляют позицию автомобиля как самого мощного в мире серийного 3-цилиндрового мотора. Как и предыдущие версии, 2024 GR Yaris имеет полный повод.

Коробка передач

Фото: Toyota

Toyota представляет совершенно новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, разработанную специально для гоночных автомобилей. Трансмиссия оснащена оптимизированным программным обеспечением, которое может прогнозировать переключение передач на основе вводимых водителем данных. Тестирование Toyota показало, что новая автоматическая коробка обеспечивает более быстрое время прохождения круга, чем 6-ступенчатая механическая. Впрочем, МКПП все еще доступна.

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