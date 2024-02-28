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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в мире — китайцы наращивают сбыт

28 февраля 2024 12:33
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире — кто лидирует
Toyota на первом месте уже 14 лет. Фото: carexpert.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В рейтинге самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год Toyota доминирует уже 14 раз подряд. Однако появилась новая восходящая звезда — китайский BYD, за год нарастивший продажи своих авто почти наполовину.

Об этом сообщил Focus2Move

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Рейтинг имеет незначительные изменения на вершине, но настоящую революцию в позициях сразу после лидеров, что свидетельствует о росте компаний, специализирующихся на производстве электромобилей.

ТОП-10 самых продаваемых брендов на мировом рынке новых легковушек в 2023 году

  1. Toyota — 9,07 млн единиц.
  2. Volkswagen — 5,1 млн ед.
  3. Honda — 3,9 млн ед.
  4. Hyundai — 3,8 млн ед.
  5. Ford — 3,7 млн ед.
  6. Nissan — 3,3 млн ед.
  7. Chevrolet -- 3,29 млн ед.
  8. Kia — 3 млн ед.
  9. BYD — 2,6 млн ед.
  10. Mercedes — 2,2 млн ед.

Возглавляет рейтинг японская Toyota, которая продала 9,07 млн авто, что на 1,5 млн меньше предыдущего рекорда, но на +4,1% больше, чем в 2022 году.

На девятом месте, поднявшись с 11-го в предыдущем рейтинге, расположился китайский BYD с 2,6 млн продаж (+48,8%). Хотя BYD специализируется на электромобилях, они все еще продают автомобили с ДВС (на них приходится более половины реализации). Еще в 2019 году BYD в рейтинге занимал всего 49 строчку.

Ранее мы публиковали ТОП-4 самых надежных автомобилей корпорации Toyota за последние 10 лет. Также Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км.

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