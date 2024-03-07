Рейтинг лучших автомобилей в 2024 году на основе дорожных испытаний

Лучшие автобренды по надежности, удовлетворенности водителей и безопасности — рейтинг
Чтобы узнать, какие автомобильные бренды производят лучшие машины, эксперты составили рейтинг из 34 автопроизводителей на основе комплексных проверок автомобилей во время дорожных испытаний. Оценивалась надежность, удовлетворенность пользователями и безопасность транспортного средства.
Исследование было проведено специалистами Consumer Reports.
Сегодня два лучших бренда не изменились по сравнению с 2023 годом. Возглавляет рейтинг BMW, за ним следует ведущий мейнстримовый бренд Subaru. Ключевым для обеих компаний постоянное сочетание высоких результатов дорожных тестов и очень хорошей прогнозируемой надежности.
Porsche и Cadillac в 2024 году поднялись сразу на 10 мест по сравнению с прошлогодними результатами благодаря повышению надежности.
Лучшие автомобильные бренды мира в 2024 году
- BMW — 82 бала
- Subaru — 80
- Porsche — 80
- Honda — 78
- Lexus — 78
- Mini — 78
- Kia — 77
- Mazda — 77
- Toyota — 77
- Hyundai — 76
- Acura — 73
- Audi — 72
- Buick — 69
- Cadillac — 68
- Genesis — 68
- Infiniti — 67
- Ford — 65
- Tesla — 65
- Nissan — 64
- Mitsubishi — 64
- Lincoln — 63
- Chevrolet — 62
- Volvo — 62
- Chrysler — 62
- Dodge — 61
- Volkswagen — 60
- Maserati — 56
- Alfa Romeo — 56
- Mercedes-Benz — 55
- Rivian — 55
- GMC — 53
- Jaguar — 52
- Land Rover — 50
- Jeep — 46
Из 34 брендов Consumer Reports рекомендует каждую протестированную модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda и Acura.
В то же время есть девять брендов, не имеющих ни одной модели, рекомендованной экспертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover и Jeep.
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