Рейтинг лучших автомобилей в 2024 году на основе дорожных испытаний

BMW и Subaru удержали лидерские позиции. Фото: motortrend.com

Чтобы узнать, какие автомобильные бренды производят лучшие машины, эксперты составили рейтинг из 34 автопроизводителей на основе комплексных проверок автомобилей во время дорожных испытаний. Оценивалась надежность, удовлетворенность пользователями и безопасность транспортного средства.

Исследование было проведено специалистами Consumer Reports.

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Сегодня два лучших бренда не изменились по сравнению с 2023 годом. Возглавляет рейтинг BMW, за ним следует ведущий мейнстримовый бренд Subaru. Ключевым для обеих компаний постоянное сочетание высоких результатов дорожных тестов и очень хорошей прогнозируемой надежности.

Porsche и Cadillac в 2024 году поднялись сразу на 10 мест по сравнению с прошлогодними результатами благодаря повышению надежности.

Лучшие автомобильные бренды мира в 2024 году

BMW — 82 бала Subaru — 80 Porsche — 80 Honda — 78 Lexus — 78 Mini — 78 Kia — 77 Mazda — 77 Toyota — 77 Hyundai — 76 Acura — 73 Audi — 72 Buick — 69 Cadillac — 68 Genesis — 68 Infiniti — 67 Ford — 65 Tesla — 65 Nissan — 64 Mitsubishi — 64 Lincoln — 63 Chevrolet — 62 Volvo — 62 Chrysler — 62 Dodge — 61 Volkswagen — 60 Maserati — 56 Alfa Romeo — 56 Mercedes-Benz — 55 Rivian — 55 GMC — 53 Jaguar — 52 Land Rover — 50 Jeep — 46

Из 34 брендов Consumer Reports рекомендует каждую протестированную модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda и Acura.

В то же время есть девять брендов, не имеющих ни одной модели, рекомендованной экспертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover и Jeep.

Ранее американские эксперты определили лучшие новые автомобили. Также были названы самые дорогие автомобильные бренды мира.