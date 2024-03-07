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Лучшие автобренды по надежности, удовлетворенности водителей и безопасности — рейтинг

7 марта 2024 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Рейтинг лучших автомобилей в 2024 году на основе дорожных испытаний
BMW и Subaru удержали лидерские позиции. Фото: motortrend.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Чтобы узнать, какие автомобильные бренды производят лучшие машины, эксперты составили рейтинг из 34 автопроизводителей на основе комплексных проверок автомобилей во время дорожных испытаний. Оценивалась надежность, удовлетворенность пользователями и безопасность транспортного средства.

Исследование было проведено специалистами Consumer Reports.

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Сегодня два лучших бренда не изменились по сравнению с 2023 годом. Возглавляет рейтинг BMW, за ним следует ведущий мейнстримовый бренд Subaru. Ключевым для обеих компаний постоянное сочетание высоких результатов дорожных тестов и очень хорошей прогнозируемой надежности.

Porsche и Cadillac в 2024 году поднялись сразу на 10 мест по сравнению с прошлогодними результатами благодаря повышению надежности.

Лучшие автомобильные бренды мира в 2024 году

  1. BMW — 82 бала
  2. Subaru — 80
  3. Porsche — 80
  4. Honda — 78
  5. Lexus — 78
  6. Mini — 78
  7. Kia — 77
  8. Mazda — 77
  9. Toyota — 77
  10. Hyundai — 76
  11. Acura — 73
  12. Audi — 72
  13. Buick — 69
  14. Cadillac — 68
  15. Genesis — 68
  16. Infiniti — 67
  17. Ford — 65
  18. Tesla — 65
  19. Nissan — 64
  20. Mitsubishi — 64
  21. Lincoln — 63
  22. Chevrolet — 62
  23. Volvo — 62
  24. Chrysler — 62
  25. Dodge — 61
  26. Volkswagen — 60
  27. Maserati — 56
  28. Alfa Romeo — 56
  29. Mercedes-Benz — 55
  30. Rivian — 55
  31. GMC — 53
  32. Jaguar — 52
  33. Land Rover — 50
  34. Jeep — 46

Из 34 брендов Consumer Reports рекомендует каждую протестированную модель BMW, Porsche, Honda, Mini, Kia, Mazda и Acura.

В то же время есть девять брендов, не имеющих ни одной модели, рекомендованной экспертами: Dodge, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Rivian, GMC, Jaguar, Land Rover и Jeep.

Ранее американские эксперты определили лучшие новые автомобили. Также были названы самые дорогие автомобильные бренды мира.

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