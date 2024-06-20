BMW выпустит электрический седан мощностью 1341 л. в 2026-2027 годах

BMW работает над своим первым электрическим седаном на 1341 л.с. — подробности
Еще несколько лет назад идея полностью электрического седана от бренда BMW звучала бы как святотатство. Но такая машина находится в разработке и, судя по заявлениям руководителей подразделения M, она будет чрезвычайной.
Об этом написал Cars Coops.
BMW сообщает, что первый электрический седан M "превзойдет все, что вы когда-либо видели" , ведь четырехмоторная трансмиссия EV будет выдавать до 1341 л.с. (1000 кВт). Ожидается, что седан на базе Neue Klasse появится в 2026 или 2027 годах.
Будущие характеристики
Предполагается, что новый мощный электрический седан будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Электродвигатели могут иметь водяное и масляное охлаждение, а 800 В электрическая архитектура обеспечит сверхбыструю зарядку постоянным током.
Использование электродвигателей не только позволит BMW достигать монументальных показателей мощности. Также автопроизводитель разработал систему, которая может управлять шасси автомобиля и точно изменять крутящий момент на каждом колесе, улучшая динамику машины.
Другие модели линейки
BMW рассматривает выпуск мощного двухмоторного EV с задним приводом. Эта модель будет использовать аналогичное аппаратное и программное обеспечение, но будет иметь меньше шума, чем модель с квадромоторами.
Также полноценная версия первого внедорожника Neue Klasse X может стать будущим дополнением к семейству электромобилей компании.
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