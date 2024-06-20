BMW выпустит электрический седан мощностью 1341 л. в 2026-2027 годах

BMW на основе Neue Klasse. Фото: неофициальная визуализация Fully Leaded

Еще несколько лет назад идея полностью электрического седана от бренда BMW звучала бы как святотатство. Но такая машина находится в разработке и, судя по заявлениям руководителей подразделения M, она будет чрезвычайной.

Об этом написал Cars Coops.

Читайте также:

BMW сообщает, что первый электрический седан M "превзойдет все, что вы когда-либо видели" , ведь четырехмоторная трансмиссия EV будет выдавать до 1341 л.с. (1000 кВт). Ожидается, что седан на базе Neue Klasse появится в 2026 или 2027 годах.

Будущие характеристики

Предполагается, что новый мощный электрический седан будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Электродвигатели могут иметь водяное и масляное охлаждение, а 800 В электрическая архитектура обеспечит сверхбыструю зарядку постоянным током.

Использование электродвигателей не только позволит BMW достигать монументальных показателей мощности. Также автопроизводитель разработал систему, которая может управлять шасси автомобиля и точно изменять крутящий момент на каждом колесе, улучшая динамику машины.

Фото: неофициальная визуализация Fully Leaded

Другие модели линейки

BMW рассматривает выпуск мощного двухмоторного EV с задним приводом. Эта модель будет использовать аналогичное аппаратное и программное обеспечение, но будет иметь меньше шума, чем модель с квадромоторами.

Также полноценная версия первого внедорожника Neue Klasse X может стать будущим дополнением к семейству электромобилей компании.

Ранее BMW возглавила рейтинг самых лучших автомобильных брендов в 2024 году по версии Consumer Reports. Также мы писали о лучших подержанных автомобилях BMW в Украине в 2024 году.