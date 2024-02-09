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Лучшие подержанные автомобили BMW в Украине в 2024 году

9 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 подержанных автомобилей BMW в 2024 году в Украине.
Культовые автомобили BMW, выпущенные после 2000 года. Фото: mob.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компания BMW известна своими передовыми технологиями и надежными долговечными машинами. Предлагаем три лучших автомобиля баварцев, выпущенных после 2000 года.

Об этом написала Avtosota.

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2005 BMW 3 Series (E90)

Лучшие подержанные автомобили BMW в Украине в 2024 году - фото 1
Фото: infocar.ua

Автомобили премиум-класса были представлены в 2005 году на автосалоне в Женеве. Всего было изготовлено 3 076 085 автомобилей серии.

Лучшим двигателем E90 считается 3-литровый дизель М57 с чугунным блоком и долговечной цепью ГРМ.

2010 BMW 5 Series (F10)

Лучшие подержанные автомобили BMW в Украине в 2024 году - фото 2
Фото: infocar.ua

Шестое поколение BMW 5 серии выпускается с начала 2010 года. Среди подержанных BMW F10 механики рекомендуют рестайлинговые машины с дизельной шестеркой N57.

2007 BMW M3 (E92)

Лучшие подержанные автомобили BMW в Украине в 2024 году - фото 3
Фото: infocar.ua

Высокотехнологичная версия автомобилей среднего класса BMW 3 серии. Основные отличия от стандартных авто серии:

  • более мощный двигатель;
  • улучшенная подвеска;
  • аэродинамический кузов:
  • акценты на принадлежность к линейке M (Motorsport).

По соотношению надежности и мощности рекомендуют двигатель VT2-625 мощностью 625 л.с.

Ранее мы писали о самых доступных по цене модели купе BMW в 2023 году. Также сообщалось, что в Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW.

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