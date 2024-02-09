ТОП-3 подержанных автомобилей BMW в 2024 году в Украине.

Культовые автомобили BMW, выпущенные после 2000 года. Фото: mob.org

Компания BMW известна своими передовыми технологиями и надежными долговечными машинами. Предлагаем три лучших автомобиля баварцев, выпущенных после 2000 года.

Об этом написала Avtosota.

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2005 BMW 3 Series (E90)

Фото: infocar.ua

Автомобили премиум-класса были представлены в 2005 году на автосалоне в Женеве. Всего было изготовлено 3 076 085 автомобилей серии.

Лучшим двигателем E90 считается 3-литровый дизель М57 с чугунным блоком и долговечной цепью ГРМ.

2010 BMW 5 Series (F10)

Фото: infocar.ua

Шестое поколение BMW 5 серии выпускается с начала 2010 года. Среди подержанных BMW F10 механики рекомендуют рестайлинговые машины с дизельной шестеркой N57.

2007 BMW M3 (E92)

Фото: infocar.ua

Высокотехнологичная версия автомобилей среднего класса BMW 3 серии. Основные отличия от стандартных авто серии:

более мощный двигатель;

улучшенная подвеска;

аэродинамический кузов:

акценты на принадлежность к линейке M (Motorsport).

По соотношению надежности и мощности рекомендуют двигатель VT2-625 мощностью 625 л.с.

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