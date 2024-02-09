ТОП-3 подержанных автомобилей BMW в 2024 году в Украине.

Лучшие подержанные автомобили BMW в Украине в 2024 году
Компания BMW известна своими передовыми технологиями и надежными долговечными машинами. Предлагаем три лучших автомобиля баварцев, выпущенных после 2000 года.
Об этом написала Avtosota.
2005 BMW 3 Series (E90)
Автомобили премиум-класса были представлены в 2005 году на автосалоне в Женеве. Всего было изготовлено 3 076 085 автомобилей серии.
Лучшим двигателем E90 считается 3-литровый дизель М57 с чугунным блоком и долговечной цепью ГРМ.
2010 BMW 5 Series (F10)
Шестое поколение BMW 5 серии выпускается с начала 2010 года. Среди подержанных BMW F10 механики рекомендуют рестайлинговые машины с дизельной шестеркой N57.
2007 BMW M3 (E92)
Высокотехнологичная версия автомобилей среднего класса BMW 3 серии. Основные отличия от стандартных авто серии:
- более мощный двигатель;
- улучшенная подвеска;
- аэродинамический кузов:
- акценты на принадлежность к линейке M (Motorsport).
По соотношению надежности и мощности рекомендуют двигатель VT2-625 мощностью 625 л.с.
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