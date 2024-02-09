ТОП-3 вживаних автомобілів BMW у 2024 році в Україні

Культові автомобілі BMW, випущені після 2000 року. Фото: mob.org

Компанія BMW загально відома своїми передовими технологіями та надійними довговічними машинами. Пропонуємо три найкращі автомобілі баварців, які були випущені після 2000 року.

Про це написала Avtosota.

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2005 BMW 3 Series (E90)

Фото: infocar.ua

Автомобілі преміумкласу були представлені у 2005 році на автосалоні в Женеві. Всього було виготовлено 3 076 085 автомобілів серії.

Найкращим двигуном E90 вважається 3-літровий дизель М57 з чавунним блоком та довговічним ланцюгом ГРМ.

2010 BMW 5 Series (F10)

Фото: infocar.ua

Шосте покоління BMW 5 серії випускається з початку 2010 року. Серед вживаних BMW F10 механіки рекомендують рестайлінгові машини з дизельною шісткою N57.

2007 BMW M3 (E92)

Фото: infocar.ua

Високотехнологічна версія автомобілів середнього класу BMW 3 серії. Основні відмінності від стандартних авто серії:

потужніший двигун;

поліпшена підвіска;

аеродинамічний кузов:

акценти на приналежність до лінійки M (Motorsport).

За співвідношенням надійності та потужності рекомендують двигун VT2-625 потужністю 625 к.с.

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