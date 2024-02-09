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Найкращі вживані автомобілі BMW в Україні у 2024 році

9 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 вживаних автомобілів BMW у 2024 році в Україні
Культові автомобілі BMW, випущені після 2000 року. Фото: mob.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компанія BMW загально відома своїми передовими технологіями та надійними довговічними машинами. Пропонуємо три найкращі автомобілі баварців, які були випущені після 2000 року.

Про це написала Avtosota.

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2005 BMW 3 Series (E90)

Найкращі вживані автомобілі BMW в Україні у 2024 році - фото 1
Фото: infocar.ua

Автомобілі преміумкласу були представлені у 2005 році на автосалоні в Женеві. Всього було виготовлено 3 076 085 автомобілів серії.

Найкращим двигуном E90 вважається 3-літровий дизель М57 з чавунним блоком та довговічним ланцюгом ГРМ.

2010 BMW 5 Series (F10)

Найкращі вживані автомобілі BMW в Україні у 2024 році - фото 2
Фото: infocar.ua

Шосте покоління BMW 5 серії випускається з початку 2010 року. Серед вживаних BMW F10 механіки рекомендують рестайлінгові машини з дизельною шісткою N57.

2007 BMW M3 (E92)

Найкращі вживані автомобілі BMW в Україні у 2024 році - фото 3
Фото: infocar.ua

Високотехнологічна версія автомобілів середнього класу BMW 3 серії. Основні відмінності від стандартних авто серії:

  • потужніший двигун;
  • поліпшена підвіска;
  • аеродинамічний кузов:
  • акценти на приналежність до лінійки M (Motorsport).

За співвідношенням надійності та потужності рекомендують двигун VT2-625 потужністю 625 к.с.

Раніше ми писали про найдоступніші за ціною моделі купе BMW у 2023 році. Також повідомляли, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW.

Німеччина
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автомобіль
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