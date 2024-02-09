ТОП-3 вживаних автомобілів BMW у 2024 році в Україні

Найкращі вживані автомобілі BMW в Україні у 2024 році
Компанія BMW загально відома своїми передовими технологіями та надійними довговічними машинами. Пропонуємо три найкращі автомобілі баварців, які були випущені після 2000 року.
Про це написала Avtosota.
2005 BMW 3 Series (E90)
Автомобілі преміумкласу були представлені у 2005 році на автосалоні в Женеві. Всього було виготовлено 3 076 085 автомобілів серії.
Найкращим двигуном E90 вважається 3-літровий дизель М57 з чавунним блоком та довговічним ланцюгом ГРМ.
2010 BMW 5 Series (F10)
Шосте покоління BMW 5 серії випускається з початку 2010 року. Серед вживаних BMW F10 механіки рекомендують рестайлінгові машини з дизельною шісткою N57.
2007 BMW M3 (E92)
Високотехнологічна версія автомобілів середнього класу BMW 3 серії. Основні відмінності від стандартних авто серії:
- потужніший двигун;
- поліпшена підвіска;
- аеродинамічний кузов:
- акценти на приналежність до лінійки M (Motorsport).
За співвідношенням надійності та потужності рекомендують двигун VT2-625 потужністю 625 к.с.
Раніше ми писали про найдоступніші за ціною моделі купе BMW у 2023 році. Також повідомляли, що в Україні у 2023 році продано рекордну кількість нових автомобілів BMW.
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