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BMW оновила дві свої популярні моделі 4-Series та M4 — які зміни

1 лютого 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
BMW 4-Series та M4: представлені оновлені моделі 2025 модельного року
Головні оновлення BMW 4-Series та M4 стосувалися силових установок. Фото: dreyerreinboldbmwnorth.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компанія BMW підготувала до 2025 модельного року купе 4-Series та кабріолет M4. Машинам оновили дизайн, інтер'єр та удосконалили силові установки.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Модель отримала фари з новою графікою та опціональним матричним світлом. Задні ліхтарі Laserlight оснащені лазерними діодами, що створюють хитру світлову графіку за допомогою освітлення пучків скловолокна. Колісні диски також отримали новий дизайн. В авто з'явилася нова м'яка гібридна модифікація.

BMW 4-Series. Фото: drive.com.au

BMW M4

Авто отримало збільшену на 20 к.с. потужність двигуна з повним приводом xDrive. Тепер він витискає 530 к.с.

BMW M4. Фото: drive.com.au

Динамічні можливості обох авто залишилися незмінними. BMW 4-Series розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а M4 — за 3,7 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 250 км/год, але бажаючі можуть підняти ліміт до 290 км/год, купивши пакет M Driver's Package.

Раніше ми писали про найнадійніші вживані BMW. Також публікували рейтинг найдоступніших за ціною моделей купе BMW.

Німеччина
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