BMW 4-Series та M4: представлені оновлені моделі 2025 модельного року

BMW оновила дві свої популярні моделі 4-Series та M4 — які зміни
Компанія BMW підготувала до 2025 модельного року купе 4-Series та кабріолет M4. Машинам оновили дизайн, інтер'єр та удосконалили силові установки.
Про це повідомив AUTO-Consulting.
BMW 4-Series
Модель отримала фари з новою графікою та опціональним матричним світлом. Задні ліхтарі Laserlight оснащені лазерними діодами, що створюють хитру світлову графіку за допомогою освітлення пучків скловолокна. Колісні диски також отримали новий дизайн. В авто з'явилася нова м'яка гібридна модифікація.
BMW M4
Авто отримало збільшену на 20 к.с. потужність двигуна з повним приводом xDrive. Тепер він витискає 530 к.с.
Динамічні можливості обох авто залишилися незмінними. BMW 4-Series розганяється до 100 км/год за 3,5 с, а M4 — за 3,7 с. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 250 км/год, але бажаючі можуть підняти ліміт до 290 км/год, купивши пакет M Driver's Package.
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