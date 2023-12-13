ТОП-3 найнадійніших вживаних BMW: які ціни в Україні

Марка BMW в цілому вважається надійною, але окремі моделі вирізняються навіть поміж інших. Фото: BMW

З огляду на стрімке зростання цін, купівля вживаного авто марки BMW, заощадить чимало грошей порівняно з еквівалентною новою машиною. Але важливо отримати в результаті надійний автомобіль, щоб не мати проблем з дорогим ремонтом у майбутньому.

Про це написав HotCars.

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Експерти HotCars проаналізували моделі BMW на ринку вживаних автомобілів за кількома ключовими категоріями: надійність, обслуговування тощо. Дані були отримані, зокрема з J.D. Power (для оцінки якості та надійності), RepairPal (річна вартість обслуговування) та Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (кількість відкликань).

1. 2016 BMW 5 Series

Фото: topgear.com

Рейтинг якості та надійності: 88 балів зі 100.

88 балів зі 100. Середньорічна вартість технічного обслуговування: 892 долари.

892 долари. Загальна кількість відгуків: 6.

6. Ціна в Україні: від 15 900 доларів.

Авто пропонувалося з чотирма варіантами двигунів:

базовий 2 л турбований рядний 4-циліндровий двигун (240 к.с.);

3 л турбований рядний 6-циліндровий двигун (300 к.с.);

3 л дизельний рядний двигун з турбонаддувом (255 к.с.);

4,4 л V8 з подвійним турбонаддувом (560 к.с.).

Базова BMW 5 серії 2016 року має аудіосистему об'ємного звучання Harman/Kardon та задні двері з електроприводом

2. 2017 BMW 2 Series

Фото: autoevolution.com

Рейтинг якості та надійності: 88 балів зі 100.

88 балів зі 100. Середній показник технічного обслуговування: 922 долари.

922 долари. Загальна кількість відкликань: 0

0 Ціна в Україні: від 12 000 доларів.

Авто доступне у форматі компактного купе або кабріолета. Моделі BMW 230i початкового рівня 2017 року оснащувалися 2 л турбодвигуном з рядним розташуванням циліндрів (248 к.с.).

Можна обрати BMW M240i 2017 року, який оснащується 3 л турбодвигуном з рядним розташуванням циліндрів (335 к.с.) або 2 Series BMW M2 (365 к.с.).

3. 2017 BMW X3

Фото: bossautoukraine.com.ua

Рейтинг якості та надійності: 86 балів зі 100.

86 балів зі 100. Річна вартість технічного обслуговування: 879 доларів.

879 доларів. Загальна кількість відкликань: 5.

5. Ціна в Україні: від 17 500 доларів.

Авто поєднує спортивність з практичністю та пропонується з трьома варіантами двигунів:

2 л турбочетвіркою (240 к.с.);

3 л дизельним агрегатом I4 (180 к.с.);

3 л турбоблок з V-подібною шісткою (300 к.с.).

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