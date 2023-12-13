ТОП-3 самых надежных подержанных BMW: цены в Украине

ТОП-3 самых надежных б/у BMW — цены в Украине.
Учитывая стремительный рост цен, покупка подержанного авто марки BMW сэкономит немало денег по сравнению с эквивалентной новой машиной. Но важно получить в результате надежный автомобиль, чтобы не испытывать проблем с дорогим ремонтом в будущем.
Об этом написал HotCars.
Эксперты HotCars проанализировали модели BMW на рынке подержанных автомобилей по нескольким ключевым категориям: надежность, обслуживание и т.д. Данные были получены из, в т.ч. JD Power (для оценки качества и надежности), RepairPal (годовая стоимость обслуживания) и Национальной администрации безопасности дорожного движения США (количество отзывов).
1. 2016 BMW 5 Series
- Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.
- Среднегодовая стоимость технического обслуживания: 892 доллара.
- Общее количество отзывов: 6.
- Цена в Украине: от 15 900 долларов.
Авто предлагалось с четырьмя вариантами двигателей:
- базовый 2 л турбированный рядный 4-цилиндровый двигатель (240 л.с.);
- 3 л турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель (300 л.с.);
- 3 л дизельный рядный двигатель с турбонаддувом (255 л.с.);
- 4,4л V8 с двойным турбонаддувом (560 л.с.).
Базовая BMW 5 серии 2016 года имеет аудиосистему объемного звучания Harman/Kardon и заднюю дверь с электроприводом.
2. 2017 BMW 2 Series
- Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.
- Средний показатель технического обслуживания: 922 доллара.
- Общее количество отзывов: 0
- Цена в Украине: от 12 000 долларов.
Авто доступно в формате компактного купе или кабриолета. Модели BMW 230i начального уровня 2017 года оснащались 2 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (248 л.с.).
Можно выбрать BMW M240i 2017, который оснащается 3 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (335 л.с.) или 2 Series BMW M2 (365 л.с.).
3. 2017 BMW X3
- Рейтинг качества и надежности: 86 баллов из 100.
- Годовая стоимость технического обслуживания: 879 долларов.
- Общее количество отзывов: 5.
- Цена в Украине: от 17 500 долларов.
Автомобиль сочетает спортивность с практичностью и предлагается с тремя вариантами двигателей:
- 2 л турбочетверкой (240 л.с.);
- 3 л дизельным агрегатом I4 (180 л.с.);
- 3 л турбоблок с V-образной шестеркой (300 л.с.).
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