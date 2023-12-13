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ТОП-3 самых надежных б/у BMW — цены в Украине.

13 декабря 2023 16:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ТОП-3 самых надежных подержанных BMW: цены в Украине
Марка BMW в целом считается надежной, но отдельные модели отличаются даже от других. Фото: BMW
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Учитывая стремительный рост цен, покупка подержанного авто марки BMW сэкономит немало денег по сравнению с эквивалентной новой машиной. Но важно получить в результате надежный автомобиль, чтобы не испытывать проблем с дорогим ремонтом в будущем.

Об этом написал HotCars.

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Эксперты HotCars проанализировали модели BMW на рынке подержанных автомобилей по нескольким ключевым категориям: надежность, обслуживание и т.д. Данные были получены из, в т.ч. JD Power (для оценки качества и надежности), RepairPal (годовая стоимость обслуживания) и Национальной администрации безопасности дорожного движения США (количество отзывов).

1. 2016 BMW 5 Series

Фото: topgear.com
  • Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.
  • Среднегодовая стоимость технического обслуживания: 892 доллара.
  • Общее количество отзывов: 6.
  • Цена в Украине: от 15 900 долларов.

Авто предлагалось с четырьмя вариантами двигателей:

  • базовый 2 л турбированный рядный 4-цилиндровый двигатель (240 л.с.);
  • 3 л турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель (300 л.с.);
  • 3 л дизельный рядный двигатель с турбонаддувом (255 л.с.);
  • 4,4л V8 с двойным турбонаддувом (560 л.с.).

Базовая BMW 5 серии 2016 года имеет аудиосистему объемного звучания Harman/Kardon и заднюю дверь с электроприводом.

2. 2017 BMW 2 Series

Фото: autoevolution.com
  • Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.
  • Средний показатель технического обслуживания: 922 доллара.
  • Общее количество отзывов: 0
  • Цена в Украине: от 12 000 долларов.

Авто доступно в формате компактного купе или кабриолета. Модели BMW 230i начального уровня 2017 года оснащались 2 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (248 л.с.).

Можно выбрать BMW M240i 2017, который оснащается 3 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (335 л.с.) или 2 Series BMW M2 (365 л.с.).

3. 2017 BMW X3

Фото: bossautoukraine.com.ua
  • Рейтинг качества и надежности: 86 баллов из 100.
  • Годовая стоимость технического обслуживания: 879 долларов.
  • Общее количество отзывов: 5.
  • Цена в Украине: от 17 500 долларов.

Автомобиль сочетает спортивность с практичностью и предлагается с тремя вариантами двигателей:

  • 2 л турбочетверкой (240 л.с.);
  • 3 л дизельным агрегатом I4 (180 л.с.);
  • 3 л турбоблок с V-образной шестеркой (300 л.с.).

Ранее мы писали о самых доступных по цене модели купе BMW в 2023 году. Также сообщалось, что в Украине в 2023 году продано рекордное количество новых автомобилей BMW.

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