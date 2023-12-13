ТОП-3 самых надежных подержанных BMW: цены в Украине

Марка BMW в целом считается надежной, но отдельные модели отличаются даже от других. Фото: BMW

Учитывая стремительный рост цен, покупка подержанного авто марки BMW сэкономит немало денег по сравнению с эквивалентной новой машиной. Но важно получить в результате надежный автомобиль, чтобы не испытывать проблем с дорогим ремонтом в будущем.

Об этом написал HotCars.

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Эксперты HotCars проанализировали модели BMW на рынке подержанных автомобилей по нескольким ключевым категориям: надежность, обслуживание и т.д. Данные были получены из, в т.ч. JD Power (для оценки качества и надежности), RepairPal (годовая стоимость обслуживания) и Национальной администрации безопасности дорожного движения США (количество отзывов).

1. 2016 BMW 5 Series

Фото: topgear.com

Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.

88 баллов из 100. Среднегодовая стоимость технического обслуживания: 892 доллара.

892 доллара. Общее количество отзывов: 6.

6. Цена в Украине: от 15 900 долларов.

Авто предлагалось с четырьмя вариантами двигателей:

базовый 2 л турбированный рядный 4-цилиндровый двигатель (240 л.с.);

3 л турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель (300 л.с.);

3 л дизельный рядный двигатель с турбонаддувом (255 л.с.);

4,4л V8 с двойным турбонаддувом (560 л.с.).

Базовая BMW 5 серии 2016 года имеет аудиосистему объемного звучания Harman/Kardon и заднюю дверь с электроприводом.

2. 2017 BMW 2 Series

Фото: autoevolution.com

Рейтинг качества и надежности: 88 баллов из 100.

88 баллов из 100. Средний показатель технического обслуживания: 922 доллара.

922 доллара. Общее количество отзывов: 0

0 Цена в Украине: от 12 000 долларов.

Авто доступно в формате компактного купе или кабриолета. Модели BMW 230i начального уровня 2017 года оснащались 2 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (248 л.с.).

Можно выбрать BMW M240i 2017, который оснащается 3 л турбодвигателем с рядным расположением цилиндров (335 л.с.) или 2 Series BMW M2 (365 л.с.).

3. 2017 BMW X3

Фото: bossautoukraine.com.ua

Рейтинг качества и надежности: 86 баллов из 100.

86 баллов из 100. Годовая стоимость технического обслуживания: 879 долларов.

879 долларов. Общее количество отзывов: 5.

5. Цена в Украине: от 17 500 долларов.

Автомобиль сочетает спортивность с практичностью и предлагается с тремя вариантами двигателей:

2 л турбочетверкой (240 л.с.);

3 л дизельным агрегатом I4 (180 л.с.);

3 л турбоблок с V-образной шестеркой (300 л.с.).

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