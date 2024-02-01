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BMW обновила две свои популярные модели 4-Series и M4 — что поменялось

1 февраля 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
BMW 4-Series и M4: представлены обновленные модели 2025 модельного года
Главные обновления BMW 4-Series и M4 касались силовых установок. Фото: dreyerreinboldbmwnorth.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компания BMW подготовила к 2025 модельному году купе 4-Series и кабриолет M4. Машинам обновили дизайн, интерьер и усовершенствовали силовые установки.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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BMW 4-Series

Модель получила фары с новой графикой и опциональным матричным светом. Задние фонари Laserlight оснащены лазерными диодами, создающими хитрую световую графику посредством освещения пучков стекловолокна. Колесные диски получили новый дизайн. У авто появилась новая мягкая гибридная модификация.

BMW 4-Series. Фото: drive.com.au

BMW M4

Автомобиль получил увеличенную на 20 л.с. мощность двигателя с полным приводом xDrive. Теперь он выжимает 530 л.с.

BMW M4. Фото: drive.com.au

Динамические возможности обоих автомобилей остались неизменными. BMW 4-Series разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а M4 — за 3,7 с. Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч, но желающие могут поднять предел до 290 км/ч, купив пакет M Driver's Package.

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