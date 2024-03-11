Рейтинг самых надежных моделей BMW — ТОП-10 в 2024 году

У BMW есть особенно надежные модели. Фото: machineswithsouls.com

Цена на новый BMW может быть недостижима для большинства украинцев, которые могут рассмотреть покупку подержанной модели как альтернативу. Некоторые автомобили баварского производителя оказались надежнее других, даже в пределах одного периода производства.

Об этом написал CarBuzz.

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Модели выбирались на основе показателей: количества отзывов, отчетов водителей, средних затрат на ремонт, стоимости 10-летнего обслуживания и опыта экспертов. Факторы качества и надежности были исследованы на J.D. Power.

ТОП-10 самых надежных моделей BMW в 2024 году

2017 B58 BMW X3 — 86 баллов из 100 2007 E85 BMW Z4 — 85/100 2007 E65 BMW 7 Series — 85/100 2016 BMW 2 Series — 84/100 2018 F15 BMW X5 — 84/100 2017 BMW i3 — 82/100 2011 N52 BMW 3 Series — 81/100 2016 N20 BMW 3 Series — 80/100 2013 E90 BMW 3 Series — 78/100 2010 E38 BMW X3 — 77/100

1. 2017 B58 BMW X3

Фото: thecarconnection.com

Рейтинг надежности J.D. Power: 86/100

Компактный роскошный кроссовер, сочетающий в себе спортивный стиль и практичность. Он предлагает комфортную езду, просторный салон и передовые технологии. Его надежность обусловлена крепкой сборкой, продвинутой инженерией и тщательным вниманием к деталям. Мощность обеспечивает надежный рядный 6-цилиндровый двигатель B58, известный своей долговечностью.

2. 2007 E85 BMW Z4

Фото: carbuzz.com

Рейтинг надежности J.D. Power: 85/100

Двухместный кабриолет предлагает идеальное сочетание производительности и надежности. Среди преимуществ приобретения этого автомобиля: точная управляемость, комфортный салон и надежная работа рядного 6-цилиндрового двигателя с естественным всасыванием.

3. 2007 E65 BMW 7 Series

Фото: autoevolution.com

Рейтинг надежности J.D. Power: 85/100

Роскошный седан имеет мощные двигатели, усовершенствованную систему подвески, качественный интерьер и несколько передовых систем помощи водителю, которые в то время еще не были нормой.

Некоторые владельцы сообщали о проблемах:

с системой iDrive, которая контролирует разные аспекты функций автомобиля, в частности, навигацию и развлечения;

с подвеской, особенно с пневматической системой.

Однако эти проблемы не широко распространены и могут быть устранены с помощью регулярного технического обслуживания.

Ранее BMW создала артмобиль i5 Flow Nostokana с кузовом, изменяющим цвета. Также BMW обновила две свои популярные модели 4-Series и M4.