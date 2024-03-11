Рейтинг самых надежных моделей BMW — ТОП-10 в 2024 году

ТОП-10 лучших моделей BMW в 2024 году — самые надежные и производительные
Цена на новый BMW может быть недостижима для большинства украинцев, которые могут рассмотреть покупку подержанной модели как альтернативу. Некоторые автомобили баварского производителя оказались надежнее других, даже в пределах одного периода производства.
Об этом написал CarBuzz.
Модели выбирались на основе показателей: количества отзывов, отчетов водителей, средних затрат на ремонт, стоимости 10-летнего обслуживания и опыта экспертов. Факторы качества и надежности были исследованы на J.D. Power.
ТОП-10 самых надежных моделей BMW в 2024 году
- 2017 B58 BMW X3 — 86 баллов из 100
- 2007 E85 BMW Z4 — 85/100
- 2007 E65 BMW 7 Series — 85/100
- 2016 BMW 2 Series — 84/100
- 2018 F15 BMW X5 — 84/100
- 2017 BMW i3 — 82/100
- 2011 N52 BMW 3 Series — 81/100
- 2016 N20 BMW 3 Series — 80/100
- 2013 E90 BMW 3 Series — 78/100
- 2010 E38 BMW X3 — 77/100
1. 2017 B58 BMW X3
Рейтинг надежности J.D. Power: 86/100
Компактный роскошный кроссовер, сочетающий в себе спортивный стиль и практичность. Он предлагает комфортную езду, просторный салон и передовые технологии. Его надежность обусловлена крепкой сборкой, продвинутой инженерией и тщательным вниманием к деталям. Мощность обеспечивает надежный рядный 6-цилиндровый двигатель B58, известный своей долговечностью.
2. 2007 E85 BMW Z4
Рейтинг надежности J.D. Power: 85/100
Двухместный кабриолет предлагает идеальное сочетание производительности и надежности. Среди преимуществ приобретения этого автомобиля: точная управляемость, комфортный салон и надежная работа рядного 6-цилиндрового двигателя с естественным всасыванием.
3. 2007 E65 BMW 7 Series
Рейтинг надежности J.D. Power: 85/100
Роскошный седан имеет мощные двигатели, усовершенствованную систему подвески, качественный интерьер и несколько передовых систем помощи водителю, которые в то время еще не были нормой.
Некоторые владельцы сообщали о проблемах:
- с системой iDrive, которая контролирует разные аспекты функций автомобиля, в частности, навигацию и развлечения;
- с подвеской, особенно с пневматической системой.
Однако эти проблемы не широко распространены и могут быть устранены с помощью регулярного технического обслуживания.
Ранее BMW создала артмобиль i5 Flow Nostokana с кузовом, изменяющим цвета. Также BMW обновила две свои популярные модели 4-Series и M4.
Читайте Новини.LIVE!