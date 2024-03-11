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ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році — найнадійніші та найпродуктивніші

11 березня 2024 11:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Рейтинг найнадійніших моделей BMW — ТОП-10 у 2024 році
BMW має особливо надійні моделі. Фото: machineswithsouls.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціна на новий BMW може бути недосяжною для більшості українців, які можуть розглянути покупку вживаної моделі як альтернативу. Деякі автомобілі баварського виробника виявилися надійнішими за інші, навіть в межах одного періоду виробництва.

Про це написав CarBuzz.

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Моделі обиралися на основі показників: кількості відкликань, звітів водіїв, середніх витрат на ремонт, вартості 10-річного обслуговування та досвіду експертів. Фактори якості та надійності були досліджені на J.D. Power.

ТОП-10 найнадійніших моделей BMW у 2024 році

  1. 2017 B58 BMW X3 — 86 балів зі 100
  2. 2007 E85 BMW Z4 — 85/100
  3. 2007 E65 BMW 7 Series — 85/100
  4. 2016 BMW 2 Series — 84/100
  5. 2018 F15 BMW X5 — 84/100
  6. 2017 BMW i3 — 82/100
  7. 2011 N52 BMW 3 Series — 81/100
  8. 2016 N20 BMW 3 Series — 80/100
  9. 2013 E90 BMW 3 Series — 78/100
  10. 2010 E38 BMW X3 — 77/100

1. 2017 B58 BMW X3

ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році — найнадійніші та найпродуктивніші - фото 1
Фото: thecarconnection.com

Рейтинг надійності J.D. Power: 86/100

Компактний розкішний кросовер, який поєднує в собі спортивний стиль та практичність. Він пропонує комфортну їзду, просторий салон і передові технології. Його надійність обумовлена міцною збіркою, просунутою інженерією та ретельною увагою до деталей. Потужність забезпечує надійний рядний 6-циліндровий двигун B58, відомий своєю довговічністю.

2. 2007 E85 BMW Z4

ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році — найнадійніші та найпродуктивніші - фото 2
Фото: carbuzz.com

Рейтинг надійності J.D. Power: 85/100

Двомісний кабріолет пропонує ідеальне поєднання продуктивності та надійності. Серед переваг придбання цього автомобіля: точна керованість, комфортний салон та надійна робота рядного 6-циліндрового двигуна з природним всмоктуванням.

3. 2007 E65 BMW 7 Series

ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році — найнадійніші та найпродуктивніші - фото 3
Фото: autoevolution.com

Рейтинг надійності J.D. Power: 85/100

Розкішний седан має потужні двигуни, вдосконалену систему підвіски, якісний інтер'єр та кілька передових систем допомоги водієві, які на той час ще не були нормою.

Деякі власники повідомляли про проблеми:

  • з системою iDrive, яка контролює різні аспекти функцій автомобіля, зокрема, навігацію та розваги;
  • з підвіскою, особливо з пневматичною системою.

Однак ці проблеми не є широко розповсюдженими та можуть бути усунені за допомогою регулярного технічного обслуговування.

Раніше BMW створила артмобіль i5 Flow Nostokana з кузовом, який змінює кольори. Також BMW оновила дві свої популярні моделі 4-Series та M4.

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