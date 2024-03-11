Рейтинг найнадійніших моделей BMW — ТОП-10 у 2024 році

ТОП-10 найкращих моделей BMW у 2024 році — найнадійніші та найпродуктивніші
Ціна на новий BMW може бути недосяжною для більшості українців, які можуть розглянути покупку вживаної моделі як альтернативу. Деякі автомобілі баварського виробника виявилися надійнішими за інші, навіть в межах одного періоду виробництва.
Про це написав CarBuzz.
Моделі обиралися на основі показників: кількості відкликань, звітів водіїв, середніх витрат на ремонт, вартості 10-річного обслуговування та досвіду експертів. Фактори якості та надійності були досліджені на J.D. Power.
ТОП-10 найнадійніших моделей BMW у 2024 році
- 2017 B58 BMW X3 — 86 балів зі 100
- 2007 E85 BMW Z4 — 85/100
- 2007 E65 BMW 7 Series — 85/100
- 2016 BMW 2 Series — 84/100
- 2018 F15 BMW X5 — 84/100
- 2017 BMW i3 — 82/100
- 2011 N52 BMW 3 Series — 81/100
- 2016 N20 BMW 3 Series — 80/100
- 2013 E90 BMW 3 Series — 78/100
- 2010 E38 BMW X3 — 77/100
1. 2017 B58 BMW X3
Рейтинг надійності J.D. Power: 86/100
Компактний розкішний кросовер, який поєднує в собі спортивний стиль та практичність. Він пропонує комфортну їзду, просторий салон і передові технології. Його надійність обумовлена міцною збіркою, просунутою інженерією та ретельною увагою до деталей. Потужність забезпечує надійний рядний 6-циліндровий двигун B58, відомий своєю довговічністю.
2. 2007 E85 BMW Z4
Рейтинг надійності J.D. Power: 85/100
Двомісний кабріолет пропонує ідеальне поєднання продуктивності та надійності. Серед переваг придбання цього автомобіля: точна керованість, комфортний салон та надійна робота рядного 6-циліндрового двигуна з природним всмоктуванням.
3. 2007 E65 BMW 7 Series
Рейтинг надійності J.D. Power: 85/100
Розкішний седан має потужні двигуни, вдосконалену систему підвіски, якісний інтер'єр та кілька передових систем допомоги водієві, які на той час ще не були нормою.
Деякі власники повідомляли про проблеми:
- з системою iDrive, яка контролює різні аспекти функцій автомобіля, зокрема, навігацію та розваги;
- з підвіскою, особливо з пневматичною системою.
Однак ці проблеми не є широко розповсюдженими та можуть бути усунені за допомогою регулярного технічного обслуговування.
Раніше BMW створила артмобіль i5 Flow Nostokana з кузовом, який змінює кольори. Також BMW оновила дві свої популярні моделі 4-Series та M4.
Читайте Новини.LIVE!