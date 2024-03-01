BMW i5 Flow Nostokana використала технологію E Ink, яка дозволяє міняти колір авто

BMW i5 Flow Nostokana поруч з 525i Art Car. Фото: bmwgroup.com

BMW i5 Flow Nostokana створена в єдиному екземплярі для демонстрації на виставці Frieze в Лос-Анджелесі, яка відбулася 29 лютого. Але експерти не виключають використання елементів технології й в серійних автомобілях.

Про це написав Cars Coops.

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Модель 2024 року є нащадком культового BMW 525i Art Car покоління E34 1991 року, в створенні якого брала участь африканська художниця Естер Малангу. Доречно, що вона долучилася й до роботи й над новим арткаром.

Дизайн екстер'єру авто зроблений з використанням 1349 секцій плівки E Ink, які змінюють колір, ретельно вирізаних лазером та індивідуально контрольованих.

BMW заявляє, що i5 Flow Nostokana назавжди залишиться одиничним екземпляром. Але смужки E Ink, які можуть змінювати колір, є досить міцними, що може дозволити застосувати їх на серійних автомобілях.

"BMW i5 Flow NOSTOKANA вшановує історію бренду BMW і продовжує тему нашої глобальної культурної взаємодії в унікальний спосіб. Він поєднує мистецтво та дизайн за допомогою прогресивних технологій. Тут технологія сама стає мистецтвом", — зазначив голова BMW Group Design Андріан ван Хойдонк.

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