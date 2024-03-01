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BMW создала артмобиль i5 Flow Nostokana с кузовом, меняющим цвета

1 марта 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
BMW i5 Flow Nostokana использовала технологию E Ink, которая позволяет менять цвет авто
BMW i5 Flow Nostokana рядом с 525i Art Car. Фото: bmwgroup.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

BMW i5 Flow Nostokana создана в единственном экземпляре для демонстрации на выставке Frieze в Лос-Анджелесе, которая состоялась 29 февраля. Но специалисты не исключают использования элементов технологии и в серийных автомобилях.

Об этом написал Cars Coops.

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Модель 2024 года — потомок культового BMW 525i Art Car поколения E34 1991 года, в создании которого принимала участие африканская художница Эстер Маланга. Уместно, что она присоединилась к работе и над новым арт-каром.

Дизайн экстерьера авто сделан с использованием 1349 секций пленки E Ink, изменяющих цвет, тщательно вырезанных лазером и индивидуально контролируемых.

BMW заявляет, что i5 Flow Nostokana навсегда останется единственным экземпляром. Но полоски E Ink, которые могут менять цвет, достаточно прочны, что может позволить применить их и на серийных автомобилях.

 

"BMW i5 Flow NOSTOKANA чествует историю бренда BMW и продолжает тему нашего глобального культурного взаимодействия уникальным способом. Он сочетает искусство и дизайн с помощью прогрессивных технологий. Здесь технология сама становится искусством", — отметил глава BMW Group Design Андриан ван Хойдонк.

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