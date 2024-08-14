ТОП-5 представительских электромобилей с наибольшим запасом хода в 2024 году

Электромобили. Фото: motortrend.com

Будущие владельцы электромобилей всегда больше всего волнуются о запасе хода машины. В списке собраны представительские автомобили, которые без проблем преодолеют более 650 км на одном заряде батареи.

Рейтинг составили специалисты What Car.

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1. Mercedes EQS

Фото:shop.mercedes-benz.co.uk

Версия EQS 450+ AMG Line Premium / Запас хода 774 км.

Характерная форма изысканного автомобиля Mercedes EQS создана, чтобы скользить по воздуху с наименьшим сопротивлением. Но его роскошный интерьер портится из-за несколько неудобного заднего сиденья.

2. Volkswagen ID 7

Фото: leasing.com

Версия Pro S Match / Запас хода 701 км.

ID 7 является флагманским электромобилем Volkswagen, конкурирующим с BMW i4 и Tesla Model 3. Он дороже их, но имеет уже в стандартной комплектации 3-зонный кондиционер, проекционный дисплей, подогрев передних сидений с функцией массажа и подогрев руля.

3. Mercedes EQE

Фото: carwow.co.uk

Версия EQE 350+ Sport Edition / Запас хода 690 км.

Это идеальный электромобиль, который может пробежать многие километры без подзарядок. Однако его задние сиденья тоже не очень удобны, потому что заставляют пассажиров поднимать колени.

4. Peugeot e-3008

Фото: drivingelectric.com

Версия Electric 230 / Запас хода 679 км.

Несмотря на запас хода и продуманный интерьер, e-3008 не так хорош, как Renault Scenic e-tech electric, когда речь идет о комфорте и практичности. К тому же авто достаточно дорогое, особенно с большей батареей.

5. Porsche Taycan

Фото: caranddriver.com

Версия Taycan Performance Battery Plus / Запас хода 677 км.

Ранее Porsche Taycan покупали ради мощности, а не запаса хода. Однако теперь можно приобрести автомобиль с дополнительным аккумулятором Performance Battery Plus.

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