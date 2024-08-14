Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году arrow

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году

14 августа 2024 17:40
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-5 представительских электромобилей с наибольшим запасом хода в 2024 году
Электромобили. Фото: motortrend.com
Валентин Бандура - Редактор

Будущие владельцы электромобилей всегда больше всего волнуются о запасе хода машины. В списке собраны представительские автомобили, которые без проблем преодолеют более 650 км на одном заряде батареи.

Рейтинг составили специалисты What Car.

Читайте также:

1. Mercedes EQS

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году - фото 1
Фото:shop.mercedes-benz.co.uk

Версия EQS 450+ AMG Line Premium / Запас хода 774 км.

Характерная форма изысканного автомобиля Mercedes EQS создана, чтобы скользить по воздуху с наименьшим сопротивлением. Но его роскошный интерьер портится из-за несколько неудобного заднего сиденья.

2. Volkswagen ID 7

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году - фото 2
Фото: leasing.com

Версия Pro S Match / Запас хода 701 км.

ID 7 является флагманским электромобилем Volkswagen, конкурирующим с BMW i4 и Tesla Model 3. Он дороже их, но имеет уже в стандартной комплектации 3-зонный кондиционер, проекционный дисплей, подогрев передних сидений с функцией массажа и подогрев руля.

3. Mercedes EQE

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году - фото 3
Фото: carwow.co.uk

Версия EQE 350+ Sport Edition / Запас хода 690 км.

Это идеальный электромобиль, который может пробежать многие километры без подзарядок. Однако его задние сиденья тоже не очень удобны, потому что заставляют пассажиров поднимать колени.

4. Peugeot e-3008

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году - фото 4
Фото: drivingelectric.com

Версия Electric 230 / Запас хода 679 км.

Несмотря на запас хода и продуманный интерьер, e-3008 не так хорош, как Renault Scenic e-tech electric, когда речь идет о комфорте и практичности. К тому же авто достаточно дорогое, особенно с большей батареей.

5. Porsche Taycan

Рейтинг представительских электромобилей с самым большим запасом хода в 2024 году - фото 5
Фото: caranddriver.com

Версия Taycan Performance Battery Plus / Запас хода 677 км.

Ранее Porsche Taycan покупали ради мощности, а не запаса хода. Однако теперь можно приобрести автомобиль с дополнительным аккумулятором Performance Battery Plus.

Ранее мы писали, что в Китае представили новый Xiaomi SU7 Ultra с двигателем V8 мощностью 1548 л.с. Также сообщалось, что BMW работает над своим первым электрическим седаном на 1341 л.с.

рейтинг авто электрокары Porsche Mercedes-Benz автомобиль Volkswagen електромобиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

17:45 Коронавирус вернулся — в Киеве за неделю резко возросло количество больных

17:41 Большинство продукции из Одесчины идет в Китай — что экспортируют

17:37 Оккупанты ударили дроном по авто Госпитальеров на Харьковщине — погибли медики

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:28 Использование ВСУ оружия Финляндии на территории России — президент страны сделал громкое заявление

17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

17:18 Мечтают о запрете телефонов и не пускают адвокатов — что происходит в Луцком ТЦК

17:14 Пограничники уничтожили камеру и антенну связи оккупантов на Запорожском направлении

17:45 Коронавирус вернулся — в Киеве за неделю резко возросло количество больных

17:41 Большинство продукции из Одесчины идет в Китай — что экспортируют

17:37 Оккупанты ударили дроном по авто Госпитальеров на Харьковщине — погибли медики

17:28 Использование ВСУ оружия Финляндии на территории России — президент страны сделал громкое заявление

17:25 Минобороны "добыло" 100 кг золота с уничтоженной военной техники оккупантов

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

17:25 СБУ разоблачила российскую сеть агентов, куда входил глава охраны Януковича

17:18 Мечтают о запрете телефонов и не пускают адвокатов — что происходит в Луцком ТЦК

17:14 Пограничники уничтожили камеру и антенну связи оккупантов на Запорожском направлении

16:58 Увидели террор своими глазами — конгрессмены США посетили Одесскую область

16:49 Обманули военных на 46 млн — украинская и молдавская полиция ликвидировали банду мошенников

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы