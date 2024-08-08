Известный бренд выпустит электрический спорткар, чтобы конкурировать с Porsche Taycan

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door. Фото: motortrend.com

Все важнейшие модели Mercedes-Benz скоро станут электрическими. Компания планирует ужесточить конкуренцию в сегменте электромобилей премиум-класса.

Об этом написал CarBuzz.

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Электрификация Mercedes

На днях гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус заявил, что полностью электрические — седан C-Class и кроссовер GLC-Class — появятся в 2026 году. Этот дуэт будет базироваться на архитектуре MB.EA в отличие от меньших моделей, которые получат платформу MMA.

C-Class будет конкурировать с Tesla Model 3, обновленным BMW i4 и будущим Audi A4, выпуск которого ожидается в 2025 году.

Шпионский снимок электрического C-Class. Фото: carbuzz.com

Также в 2025 году выйдет полностью электрический вариант Mercedes-Benz AMG, выполненный в более агрессивном стиле с мощной электрической трансмиссией, который сразится на рынке с Porsche Taycan.

Поскольку увлечение кроссоверами только набирает обороты, электрический GLC является важнейшей моделью, которая поможет Mercedes увеличить продажи электромобилей к 2030 году.

Страхование бензиновыми двигателями

Ранее немецкий автопроизводитель признал, что электрический сегмент оказался не таким, как надеялась отрасль. Поэтому Мерседес сосредоточился на сочетании электромобилей и гибридов PHEV. Это означает, что C-Class и GLC с ДВС будут продаваться рядом с их новыми электрическими версиями.

Стратегию, которая дает клиентам возможность выбора силовых агрегатов в одном классе, уже используют BMW и Audi.

Ранее мы писали, что по результатам реального теста электромобиль Mercedes EQE не одолел заявленный запас хода. Также мы рассказывали о самых дорогих моделях Mercedes-Benz в истории бренда.