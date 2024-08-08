Відомий бренд випустить електричний спорткар, щоб конкурувати з Porsche Taycan

Mercedes-Benz AMG GT 4-Door. Фото: motortrend.com

Усі найважливіші моделі Mercedes-Benz незабаром стануть електричними. Компанія планує посилити конкуренцію в сегменті електромобілів преміумкласу.

Про це написав CarBuzz.

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Електрифікація Mercedes

Днями гендиректор Mercedes-Benz Ола Калленіус заявив, що повністю електричні — седан C-Class та кросовер GLC-Class — з'являться у 2026 році. Цей дует базуватиметься на архітектурі MB.EA, на відміну від менших моделей, які отримають платформу MMA.

C-Class конкуруватиме з Tesla Model 3, оновленим BMW i4 та майбутнім Audi A4, випуск якого очікується у 2025 році.

Шпигунський знімок електричного C-Class. Фото: carbuzz.com

Також у 2025 році вийде повністю електричний варіант Mercedes-Benz AMG, виконаний в агресивнішому стилі з потужнішою електричною трансмісією, який побореться на ринку з Porsche Taycan.

Позаяк захоплення кросоверами лише набирає обертів, електричний GLC є найважливішою моделлю, яка допоможе Mercedes збільшити продажі електромобілів до 2030 року.

Страхування бензиновими двигунами

Раніше німецький автовиробник визнав, що електричний сегмент виявився не таким, як сподівалася галузь. Тому Mercedes зосередився на поєднанні електромобілів та гібридів PHEV. Це означає, що C-Class і GLC з ДВЗ продаватимуться поряд з їхніми новими електричними версіями.

Стратегію, яка надає клієнтам можливість вибору силових агрегатів в одному класі, вже використовують BMW та Audi.

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