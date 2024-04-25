Mercedes G-Class 580 — танковий розворот та інші можливості електричного позашляховика

Mercedes-Benz G580 EV. Фото: caranddriver.com

Mercedes представив перший повністю електричний позашляховик G-Class 580 у довгій історії G Wagon. Завдяки чотирьом двигунам та міцній задній осі він має безпрецедентні можливості на бездоріжжі.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Електромобіль може піднятися на гірку під кутом 45 градусів та проїхати вздовж схилу 30 градусів.

Машина має функцію G turn: натисніть кнопку на приладовій панелі, щоб повернути два двигуни назад й обертатися на місці, як танк.

Загалом електромобіль може їздити по гірших бездоріжжях, ніж будь-який інший позашляховик.

Також можна ввімкнути режим G steering, щоб заносити великий автомобіль на крутих поворотах, уповільнюючи або зупиняючи двигун з одного боку.

Характеристики Mercedes-Benz G580 EV

Сумарна потужність всіх електродвигунів 587 к.с.

Розгін до 100 км/год — 4,7 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на 180 км/год.

Батарея місткістю 116 кВт-год.

Запас ходу до 473 км.

Ціни

Базова модель — від 142 621 євро.

Лімітований EDITION ONE — від 192 524 євро.

Фото: caranddriver.com

Раніше Mercedes представив суперкар, яким можна керувати за допомогою думки. Також Mercedes оновив AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe, яке тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.