Mercedes G-Class 580 — танковий розворот та інші можливості електричного позашляховика

Новий електричний Mercedes G-Class 580 показав танковий розворот на бездоріжжі
Mercedes представив перший повністю електричний позашляховик G-Class 580 у довгій історії G Wagon. Завдяки чотирьом двигунам та міцній задній осі він має безпрецедентні можливості на бездоріжжі.
Про це повідомив Motor Biscuit.
Електромобіль може піднятися на гірку під кутом 45 градусів та проїхати вздовж схилу 30 градусів.
Машина має функцію G turn: натисніть кнопку на приладовій панелі, щоб повернути два двигуни назад й обертатися на місці, як танк.
Загалом електромобіль може їздити по гірших бездоріжжях, ніж будь-який інший позашляховик.
Також можна ввімкнути режим G steering, щоб заносити великий автомобіль на крутих поворотах, уповільнюючи або зупиняючи двигун з одного боку.
Характеристики Mercedes-Benz G580 EV
- Сумарна потужність всіх електродвигунів 587 к.с.
- Розгін до 100 км/год — 4,7 секунди.
- Максимальна швидкість обмежена електронікою на 180 км/год.
- Батарея місткістю 116 кВт-год.
- Запас ходу до 473 км.
Ціни
- Базова модель — від 142 621 євро.
- Лімітований EDITION ONE — від 192 524 євро.
Раніше Mercedes представив суперкар, яким можна керувати за допомогою думки. Також Mercedes оновив AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe, яке тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.
Читайте Новини.LIVE!