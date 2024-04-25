Mercedes G-Class 580 — танковый разворот и другие возможности электрического внедорожника

Новый электрический Mercedes G-Class 580 показал танковый разворот на бездорожье
Mercedes представил первый полностью электрический внедорожник G-Class 580 в длинной истории G Wagon. Благодаря четырем двигателям и крепкой задней оси он имеет беспрецедентные возможности на бездорожье.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Электромобиль может подняться на горку под углом 45 градусов и проехать по склону 30 градусов.
Машина имеет функцию G turn: нажмите кнопку на приборной панели, чтобы повернуть два двигателя назад и вращаться на месте как танк.
В общем электромобиль может ездить по худшим бездорожьям, чем любой другой внедорожник.
Можно также включить режим G steering, чтобы заносить большой автомобиль на крутых поворотах, замедляя или останавливая двигатель с одной стороны.
Характеристики Mercedes-Benz G580 EV
- Суммарная мощность всех электродвигателей 587 л.с.
- Разгон до 100 км/ч — 4,7 секунды.
- Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.
- Батарея емкостью 116 кВт-ч.
- Запас хода до 473 км.
Цены
- Базовая модель — от 142 621 евро.
- Лимитированный EDITION ONE — от 192 524 евро.
Ранее Mercedes представил суперкар, которым можно управлять с помощью мысли. Также Mercedes обновил AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, который теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.
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