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Новый электрический Mercedes G-Class 580 показал танковый разворот на бездорожье

25 апреля 2024 22:30
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Mercedes G-Class 580 — танковый разворот и другие возможности электрического внедорожника
Mercedes-Benz G580 EV. Фото: caranddriver.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Mercedes представил первый полностью электрический внедорожник G-Class 580 в длинной истории G Wagon. Благодаря четырем двигателям и крепкой задней оси он имеет беспрецедентные возможности на бездорожье.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Электромобиль может подняться на горку под углом 45 градусов и проехать по склону 30 градусов.

Машина имеет функцию G turn: нажмите кнопку на приборной панели, чтобы повернуть два двигателя назад и вращаться на месте как танк.

 

В общем электромобиль может ездить по худшим бездорожьям, чем любой другой внедорожник.

Можно также включить режим G steering, чтобы заносить большой автомобиль на крутых поворотах, замедляя или останавливая двигатель с одной стороны.

Характеристики Mercedes-Benz G580 EV

  • Суммарная мощность всех электродвигателей 587 л.с.
  • Разгон до 100 км/ч — 4,7 секунды.
  • Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.
  • Батарея емкостью 116 кВт-ч.
  • Запас хода до 473 км.

Цены

  • Базовая модель — от 142 621 евро.
  • Лимитированный EDITION ONE — от 192 524 евро.

 

Новый электрический Mercedes G-Class 580 показал танковый разворот на бездорожье.
Фото: caranddriver.com

Ранее Mercedes представил суперкар, которым можно управлять с помощью мысли. Также Mercedes обновил AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, который теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

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