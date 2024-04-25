Mercedes G-Class 580 — танковый разворот и другие возможности электрического внедорожника

Mercedes-Benz G580 EV. Фото: caranddriver.com

Mercedes представил первый полностью электрический внедорожник G-Class 580 в длинной истории G Wagon. Благодаря четырем двигателям и крепкой задней оси он имеет беспрецедентные возможности на бездорожье.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Электромобиль может подняться на горку под углом 45 градусов и проехать по склону 30 градусов.

Машина имеет функцию G turn: нажмите кнопку на приборной панели, чтобы повернуть два двигателя назад и вращаться на месте как танк.

В общем электромобиль может ездить по худшим бездорожьям, чем любой другой внедорожник.

Можно также включить режим G steering, чтобы заносить большой автомобиль на крутых поворотах, замедляя или останавливая двигатель с одной стороны.

Характеристики Mercedes-Benz G580 EV

Суммарная мощность всех электродвигателей 587 л.с.

Разгон до 100 км/ч — 4,7 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч.

Батарея емкостью 116 кВт-ч.

Запас хода до 473 км.

Цены

Базовая модель — от 142 621 евро.

Лимитированный EDITION ONE — от 192 524 евро.

Фото: caranddriver.com

Ранее Mercedes представил суперкар, которым можно управлять с помощью мысли. Также Mercedes обновил AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, который теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.